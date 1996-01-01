Итоги предстоящих муниципальных выборов в Приморье предопределены

Фактически за избирателей выбор уже сделали избирательные комиссии, послушные административному ресурсу. В наиболее значимых районах все сколь-нибудь серьезные претенденты получили отказ в регистрации. В списках кандидатов остались лишь те, кто сумел заверить власть в своей лояльности и управляемости.

Напомним, в Приморском крае 14 марта состоятся выборы девяти глав муниципальных районов, двух глав сельских поселений и депутатов местных органов представительной власти. Но почти половину претендентов на кресла руководителей муниципалитетов, 26 из 57 человек, еще на стадии регистрации "отсеяли" избиркомы. Любимое обоснование - недостоверность собранных подписей, как например, в Партизанском районе.

Поясним, практически автоматически регистрируются претенденты, официально выдвинутые парламентскими партиями, то есть представленными в Госдуме. Таковых всего четыре - "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ. Их кандидатам достаточно представить решение своих коллег по партии о выдвижении соискателя. Все остальные претенденты, в том числе и члены парламентских партий, выдвинувшиеся самостоятельно, обязаны собрать и представить в территориальный избирком подписи избирателей в свою поддержку.

Устранив самовыдвиженцев, власть решила проблему и с представителями парламентских партий. Даже с коммунистами удалось договориться.

- Нам пообещали, что не будут использовать административный ресурс против наших кандидатов в депутаты, - откровенно заявил "ЗР" член Приморского крайкома КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ о ситуации в Партизанском районе. - К тому же с действующим главой мы сможем договориться. Я знаком с ЩЕРБАКОВЫМ около 30 лет, еще с советских времен, когда мы с ним возглавляли райкомы КПСС. С Константином Константиновичем можно работать.

ЛДПР тоже не стала выдвигать своего кандидата.

- У нас в Партизанском районе нет координатора, и мы не смогли подобрать достойного претендента, - объяснил координатор ЛДПР по Приморскому краю Евгений ЗОТОВ.

"Справедливая Россия" решила продвигать своего претендента тайно, то есть как самовыдвиженца.

- Мы опасались, что если официально объявим своего кандидата, то его обязательно снимут, поэтому решили действовать скрытно, - пояснил один из лидеров Приморского регионального отделения "Справедливой России" Александр ЮРТАЕВ.

Не помогло. Их кандидата Виктора РАДОХЛЕБА, пусть и одним из последних, но все-таки отстранили.

- Избирательные комиссии, не признавая подписные листы, фактически нарушают принцип презумпции невиновности, согласно которому человек не обязан доказывать, что он невиновен. Избирательная комиссия должна доказать подделку подписи или другое нарушение. Отказываясь привлекать экспертов, комиссии и суды фактически лишают людей гарантированного Конституцией РФ права "избирать и быть избранным в государственные органы и органы местного самоуправления", - прокомментировал "ЗР" доктор юридических наук, профессор Виталий НОМОКОНОВ.

За 9 кресел глав муниципалитетов готовы были побороться 57 человек. Из них официальную поддержку партий, представленных в Госдуме, получили 14, и все были зарегистрированы. А вот из 43 самовыдвиженцев смогли пройти "сито" регистрации меньше половины, только 17 человек. Если из этого числа вычесть подставных лиц, призванных обеспечить обязательную по закону состязательность, и тех, кто выдвинут дабы оттянуть голоса у соперников, то окажется, что реальных кандидатов из числа самовыдвиженцев практически нет. Их не пропустила действующая избирательно-правовая система.

Когда-то еще Иосиф СТАЛИН вывел известную формулу безусловной победы на выборах: "не важно - кто и как голосует, важно - кто и как считает голоса". Современные политтехнологи ее творчески развили, и теперь вторую часть высказывания можно заменить словами: "важно - кто регистрирует кандидатов".