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Игорь Королев пообещал застрелиться...
Приморские единороссы на заседании членов своих трех дискуссионных клубов на прошлой неделе обсудили программу партии. Относительно недавно, на 11 съезде в ноябре 2009 г. "Единая Россия" официально озвучила свою идеологию. Однако она сочетает противоречивые термины "консерватизм" Владимира ПУТИНА и "модернизация" Дмитрия МЕДВЕДЕВА. О том, как их примирить, и шла речь за круглым столом.
- Только ленивый нас ("Единую Россию". - Прим. "ЗР") не лягнул за отсутствие идеологии. Но теперь мы вооружены идеологией, - подчеркнул Леонид ПРЕМИНГЕР.
По его словам, между "модернизацией", озвученной президентом Дмитрием Медведевым в Послании Федеральному собрании, и "консерватизмом", провозглашенным в Плане Владимира Путина, противоречия нет.
- Мы создаем новое и сохраняем лучшее, так сказал Борис ГРЫЗЛОВ, - напомнил Леонид Премингер.
Модернизация - это процесс, а консерватизм - идеология. У модернизации два пути развития - революционный и консервативный. Революционным страна шла в советское время, и это плохо закончилось. Так что теперь стоит попробовать консервативный путь, который основан на традициях.
- Я всегда думал, что консерватизм - это плохо, но "Единая Россия" переубедила меня. Оказывается, я настоящий консерватор. Для меня до сих пор 23 февраля - не День защитника Отечества, а День Советской Армии и Военно-морского флота. Время, когда ведро нефти можно было выменять на бутылку водки, прошло, и наступила пора развиваться технологически, проводить модернизацию, - так на примере своего мировоззрения объединил оба понятия лидер приморских единороссов Игорь КОРОЛЕВ.
"Единая Россия" готова вести страну по новому пути. Причем может и в одиночку. Игорь Королев привел в пример Швецию, где 70 лет правила одна партия. Как и в Японии, где все послевоенные годы до последнего времени вся власть находилась у одной политической силы. Да и в США было время, когда три десятилетия правящая партия не отдавала власть.
Демократия возможна и с одной партией, утверждают, пока осторожно, единороссы. Именно с этой целью "Единая Россия" ввела праймериз, то есть предварительные выборы внутри партии, по итогам которых выдвигаются кандидаты на различные должности и посты. Правда, пока механизм далек от совершенства.
- Провели в крае праймериз и получили единодушную поддержку действующих глав. А послали по районам Ирину ГОРОБЕЦ - и оказалось, что все наоборот, - посетовал Игорь Королев. - Оказывается, кое-где не тайное, а открытое голосование проводили. Окинул районный глава взглядом всех участников конференции да спрашивает: "Ну, так за кого голосовать будем, кто у нас самый достойный?" Результат понятен. А кое-где и вовсе по телефону опрос проводили. А нам-то нужно выдвигать действительно достойных людей, а вовсе не тех, кого ищут пожарные, милиция и Интерпол.
По его словам, "Единая Россия" надежно держит власть в руках и не боится оппозиции.
- Прохоров уже выкупил "Аврору", так что новый залп из нее у коммунистов не получится, - заверил Игорь Королев тех, кто "будоражит людей и выводит их на митинги". - Сейчас ТИГР и коммунисты поднимают тему военной реформы. Но чем это закончится? Поболтают да разойдутся водку пить!
Впрочем, приморские единороссы готовы вести диалог с политическими соперниками. Игорь Королев предложил пригласить представителей всех основных политических сил на следующее совместное заседание дискуссионных клубов. Более того, единороссы, теоретически, готовы даже отдать часть своих мест в Законодательном собрании Приморского края оппозиционерам.
- Пусть выигрывают выборы, - сказал Игорь Королев. - Правда, я после этого как порядочный офицер застрелюсь.
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