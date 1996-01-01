Главным федеральным инспектором в Приамурье стал бывший бизнесмен из Приморья

Как сообщает пресс-служба аппарата дальневосточного полпреда, главным федеральным инспектором в Амурской области назначен Александр Решетников, ранее занимавший должность министра внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка Амурской области.

Бывший главный федеральный инспектор Александр Одиноков покинул эту должность в декабре 2009 г. в связи с переходом на другую работу. Александр Решетников родился в 1957 году, окончил Дальневосточный институт советской торговли во Владивостоке. Долгое время он занимал пост генерального директора ООО "Арго-1".