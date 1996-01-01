Экологический айсберг

Экологическое благополучие – один из важнейших факторов, характеризующих состояние любой территории. Не только для жителей, но и для потенциальных инвесторов все большее значение имеют вполне конкретные показатели загрязненности воды и воздуха, возможность внедрения ресурсосберегающих технологий и эффективной переработки отходов. Это лишь вершина айсберга комплексного понятия "экологическое благополучие", в которое, кроме всего прочего, входят и радиационная безопасность, и сохранение биологического разнообразия и природных ландшафтов региона. Обеспечение баланса между развитием экономики, которая в последние годы делала особый упор на недро-, лесопользование, и сохранением хрупкой окружающей среды стало одной из приоритетных задач Правительства Хабаровского края.

Почти три года действует Концепция экологического развития Хабаровского края на 2007 – 2010 годы. Ее создание было своеобразным ответом на экологические вызовы времени. В рамках мероприятий по реализации данной концепции на решение различных экологических проблем за период 2007-2009 гг. из краевого бюджета было выделено свыше 630 млн рублей.

О том, насколько эффективным оказался этот документ в решении болевых проблем и на чем будет сконцентрировано внимание в 2010 году, "ДК" беседует с начальником управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Правительства Хабаровского края Виктором БАРДЮКОМ.

– Виктор Владимирович, будет закономерным начать наш разговор с общей характеристики экологического состояния края.

– В принципе экологическая ситуация развивается, я бы сказал, с тенденцией к улучшению. Целевые показатели, которые мы установили в концепции – по сбросам сточных вод, выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, по вовлечению в переработку отходов, – в основном выполняются. За исключением ввода полигонов твердых бытовых отходов в муниципальных районах. Тут свои коррективы внес кризис. Планировалось ввести их во многих районах, но пока дело двигается не так быстро, как хотелось бы. Соответствуют требованиям законодательства только два полигона – в Де-Кастри и строящийся полигон в Хабаровске. Остальные недостаточно обустроены и в перспективе подлежат закрытию или обустройству в соответствии с требованиями.

Одним из главных показателей качества окружающей среды является атмосферный воздух. Проблемы здесь общие – ежегодный рост выбросов от растущего автопарка, вырубка зеленых насаждений под объекты строительства. Отдельная тема – промышленные выбросы в атмосферу. Здесь ситуация меняется. Свою положительную роль играют прописанные в концепции мероприятия по улучшению состояния воздушной среды. Это, например, перевод энергоисточников на газовое топливо, а транспорта – на топливо с улучшенными характеристиками. Снижается количество выбросов от стационарных источников: предприятия ставят пылегазоочистное оборудование. Так, на "Амурметалле" поставили оборудование швейцарской фирмы стоимостью 350 млн рублей. И это далеко не единственный пример.

Идет реконструкция очистных сооружений канализации – это уже иная тема: защита от загрязнения водных источников края. В соответствии со 131-м законом вопросы водоотведения и водоподготовки отнесены к компетенции муниципальных образований. Если такие крупные города, как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, могут позволить себе выделять деньги на строительство очистных, то мелкие населенные пункты, к сожалению, таких средств не имеют. Есть примеры, когда населенные пункты, расположенные на Амуре, сбрасывают стоки без очистки. Только два объекта – системы канализации Хабаровска и Комсомольска – финансируются более-менее планомерно.

Хотя в целом качество вод Амура за последние четыре года значительно улучшилось. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Своеобразным катализатором послужила цзилиньская авария, когда на нефтехимическом заводе произошел взрыв, и в воды Сунгари, а затем и Амура попал бензол. Это позволило нам обратить внимание и федеральных органов, и международной общественности на проблему трансграничного загрязнения. А то, что это была очень большая проблема, понимали не только специалисты, но и все, кто живет на берегах реки. С 1996 года здесь фиксировался аптечный запах воды и пойманной рыбы. Были случаи отравления домашних животных. После 2006 года запах исчез, а по многим показателям загрязнение воды снизилось в десятки раз. В КНР с учетом настоятельных требований российской стороны – и федеральных органов, и региональной власти – принята программа экологического оздоровления Сунгари в рамках 11-й пятилетки. На это выделено порядка S1,5 млрд.

– Существенные средства, нам такие цифры и не снились...

– Масштабы разные и население разное. Бассейн Амура по территории: 54% – Россия,44 % – Китай, 2 % – Монголия и немного КНДР. А по населению – у нас здесь живет порядка 5 млн, а в Китае – около 80 млн человек. Если брать цифры по загрязнению, то у нас сбрасывается один миллиард кубометров, а с китайской стороны – порядка 12 млрд. Хотя есть вопросы и у нас, как я уже говорил, в том числе и по очистным сооружениям, которые где-то вовсе не действуют, где-то работают в ненормативном режиме. По краю, как посчитало министерство ЖКХ, реконструкция всех очистных обойдется где-то в 20 млрд рублей.

– И какие пути решения проблемы вы видите?

– С одной стороны, шаг за шагом в пределах имеющихся средств решать данную проблему в комплексе, что, собственно говоря, и делается сегодня. С другой – изменять законодательство. Сейчас сверхнормативная плата за негативное воздействие ничтожна. Предприятию выгодней заплатить 5-10 млн рублей, чем строить очистные. Кстати, насколько известно, готовится постановление Правительства РФ о внесении изменений в порядок расчета и взимание платы за негативное воздействие. Предусматривается поэтапное повышение данных платежей. Другого не дано.

Мы озвучили цифру в 20 млрд с прицелом также и на федеральную программу реформирования ЖКХ. Как и в Китае, который выделил деньги из госбюджета, в России необходима федеральная программа по трансграничным водам, где центральная и самая затратная часть – по строительству очистных сооружений.

– Виктор Владимирович, насколько сами хозяйствующие субъекты готовы подключаться к решению экологических проблем? Конкурс ЭкоЛидер-2009 Хабаровского края назвал адреса бизнеса, демонстрирующего экологическую ответственность?

– Три года мы проводим этот конкурс, причем в расчете не только на бизнес. Итоги подводятся по нескольким номинациям – муниципальное образование, крупный, средний и малый бизнес, общественная организация, энтузиаст, профи. В некоторых номинациях на протяжении нескольких лет побеждают одни и те же. Это оправданно, например, пивоваренный завод "Балтика-Хабаровск" каждый раз представляет что-то новое. В прошлом году здесь поставили газгольдер на локальных очистных сооружениях и стали использовать полученный газ для производства электроэнергии. В этом году они установили солнечные батареи. Звание "ЭкоЛидер-2009" I степени присвоено ОАО "КнААПО им. Ю. Гагарина" за введение в эксплуатацию линии обезвреживания гальваношламов.

Призерами среди предприятий среднего и малого бизнеса стали ООО "ПромУпак" (Хабаровск) за проект по переработке отходов полимерных пленок и МУП "РУМА" (Комсомольск-на-Амуре), которое попыталось усовершенствовать процесс сбора и переработки макулатуры. Специальными дипломами за инновации в решении экологических проблем отмечены ООО "Компания "Дальцеолит" и ОАО "Инновационная корпорация "Сфера" – оба из Хабаровска. Но бизнес все-таки пока не самый активный участник нашего конкурса. Из 74 заявок 30 проектов – от образовательных учреждений. Хотя мы рады активному участию в экологических программах школьников, например, из Комсомольска-на-Амуре. Это значит, что завтра на предприятия крупнейшего промышленного центра придут экологически грамотные и неравнодушные люди. Проявляют инициативу и участвуют в "ЭкоЛидере" муниципальные районы края: Амурский, Бикинский, им. Лазо и другие.

– Хватает ли краевым и муниципальным властям полномочий для решения наиболее актуальных проблем экологической безопасности?

– Полномочий достаточно, а вот денег достаточно не бывает никогда... Много федеральных полномочий передано по лесу, по экологии. Лишь один пример: охрана объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты. Это все краснокнижные животные плюс амфибии, пресмыкающиеся, насекомые, неохотничьи птицы и др. Субвенций на данные цели в 2009 году поступило 350 тыс. рублей, в 2010 году запланировано 242,6 тыс. руб. Что на эти деньги сделаешь? В конечном счете и эти расходы ложатся на краевой бюджет.

– ООН объявила 2010 год Международным годом биологического разнообразия в связи с угрозой исчезновения нескольких тысяч видов растений и животных. Для нас это актуально в связи с критической ситуацией с популяцией амурского тигра.

– За последние 15 лет у нас популяция тигров на уровне 75-78 особей. Правда, в 2008-2009 гг. специалистами, ведущими мониторинг, отмечалось её снижение и у нас, и в Приморском крае на 15 % по ряду причин: многоснежье, недостаток корма и др. Это не позволяет говорить о стабильности популяции, по-прежнему необходимы меры по сохранению амурского тигра. Создана сеть особо охраняемых природных территорий: заповедники, заказники, природные парки – порядка 15 % от общей площади территории в местах обитания тигра. И экологические коридоры – такая категория охраняемой территории существует пока только в Хабаровском крае. Они задуманы, чтобы связать между собой особо охраняемые территории, защитить традиционные места миграции копытных и тигров. Создана служба ОПТ – 72 человека, у них и техника проходимая, и оружие. Данные полномочия были переданы на краевой уровень в 2005 году, финансирование идет большей частью из регионального бюджета. В 2010 году мы намерены принять программу сохранения амурского тигра до 2015 года. На наш взгляд, подобные документы помогают сформулировать проблему и определить пути ее комплексного решения, как в случае с экологической концепцией. Кстати, пошел заключительный год мероприятий по реализации Концепции, и мы приступили к подготовке новой программы экологического развития края на 2011 – 2015 гг.