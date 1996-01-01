Материализация миллиардов

Маховик стройки объектов саммита АТЭС во Владивостоке набирает обороты. И если за 2009 год выполнено строительно-монтажных работ на 27,6 млрд рублей, то 2010-й должен стать решающим по всем направлениям – предстоит освоить более 210 миллиардов. Цифры хорошо иллюстрируют то, где мы находимся сегодня и чего должны достичь завтра, увеличив темп работ почти в десять раз, считают в Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ.

О том, что для этого необходимо сделать и есть ли на этом пути критичные моменты, "ДК" беседует с генеральным директором Дальневосточной дирекции Минрегиона РФ Евгением РОГОЗОЙ.

Подпрограмма в динамике

– Евгений Владимирович, давайте очертим основные контуры строительства в свете новой редакции Подпрограммы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР" ФЦП, принятой в ноябре 2009 года, и обозначим сегодняшнее состояние этого проекта в целом.

– Подпрограмма рассчитана на 5 лет, до 2012 года включительно. И если в старой редакции на ее реализацию было выделено 260,8 млрд руб. (36 объектов), то в новой объем финансирования всей подпрограммы – 553,4 млрд руб., включая средства бюджетов различных уровней и внебюджетные средства.

Внебюджетка сосредоточена на трех группах объектов – газопровод от Хабаровска до Владивостока и газификация острова Русский (около 250 млрд руб.), электроэнергетика (сети, подстанции, Уссурийская ТЭЦ и др.) и гостиницы во Владивостоке. Остальное все расписано по объектам, их теперь 48. На сегодняшний день из них строится 23 (мосты через Золотой Рог и Босфор Восточный, ДВФУ и конференц-зал на о. Русском, морской фасад, включая портовые сооружения и инфраструктуру, реконструкция автодороги М-60 и другие), два находятся в одновременном проектировании и строительстве (это реконструкция аэропорта г. Владивосток и развитие коммунальной инфраструктуры города), 16 – в проектировании и 10 – в стадии предпроектных исследований.

– Это не критично, что значительная часть объектов пока лишь в стадии проектирования?

– Не критично. Так как большая часть проектной работы завершится в первом квартале 2010 года. Один из примеров – строительство малоэтажных домов для жителей острова Русский, чье имущество подлежит изъятию для федеральных нужд. Кстати, первоначально их было 20, последнее поручение первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА – 150 домов общей площадью 10 тыс. кв. м. Значит, надо ожидать новых поправок в программу. Или строительство вертодрома на о. Русский, пункта досмотра при въезде на мостовой переход на Русский не начаты, но можно ли это считать критичным? Главное – сначала мост построить. И потом, многие объекты уже в первом квартале из проектируемых переходят в статус строящихся.

Три кита

На пути, который необходимо контролировать, я бы видел, прежде всего, строительство аэропорта. Именно этот комплекс, на мой взгляд, надо достаточно жестко контролировать, потому что сама полоса и возможность принимать самолеты (в том числе Боинги и А-380) появится уже в ноябре 2010 года. Но в целом здесь, на объекте, задействовано около 10 заказчиков со своими интересами: топливо-заправочные комплексы строят две частные компании, подстанцию "Аэпропорт" – Федеральная сетевая компания, дорогу к аэропорту – департамент дорожного строительства Приморского края, терминал – частная структура "Шереметьево", полосу и командно-диспетчерский пункт – федеральные государственные предприятия, а кроме того, МЧС, Росганица и ГТК – что касается их компетенции. И здесь, конечно, необходима координация, чтобы всех участников процесса увязать в работе на конечный результат – современный аэропортовый комплекс.

Второе, конечно, два моста и 5,5 км дороги между ними. Это то, что надо отслеживать в ежесуточном режиме. Третье – сооружения, где будут проходить мероприятия саммита: ДВФУ, конференц-центр, и я добавил бы к ним из всех сетей водовод на о. Русский (дюкерная прокладка под дном залива будет сделана уже в 2010 году), улично-дорожную сеть и внеплощадочные сети острова, а также 4 мини-ТЭЦ, которые смогут при любом раскладе в автономном режиме обеспечить объекты саммита.

– Насколько эффективна такая схема управления проектом, когда приходится синхронизировать такое количество заказчиков?

– Существующий механизм управления требует совершенствования. Имея опыт работы в бизнесе, очень четко понимаешь логику процесса управления. Сегодня весь проект реализуется через систему госзаказчиков, это Минтранс, Минэнерго, Минсвязи, Минобороны, ОАО "Газпром", администрация Приморского края и другие. Им поставлена задача, выделены средства, а они напрямую формируют взаимоотношения с подрядчиками и проектировщиками. На Минрегион возложена функция координации. Только прямых рычагов для управления этим проектом для Минрегиона и для нашей Дирекции не предусмотрено. А прямые рычаги сегодня – это либо деньги, либо кадры, других я не знаю. Между тем здесь все рычаги косвенные. То есть мы не можем ограничить финансовый поток или уволить кого-то в случае плохой работы. Все построено на совещательной системе. Ежемесячно собираются координационные штабы, советы и т.д., их задача генерировать поручения всем участникам процесса, которые должны быть обязательны для исполнения. Но, к сожалению, так происходит не всегда. И это лишь усложняет ситуацию. Например, уже несколько раз Росморречфлот переносит срок сдачи в эксплуатацию причальной стенки на о. Русский, с большим отставанием из-за сложной ледовой обстановки идет доставка на остров грузов. Это зона ответственности Минтранса.

Если Минрегион (в том числе – Дальневосточная дирекция Минрегиона) назначен координатором проекта, то он должны иметь право на конечное решение. Такого права сегодня нет, все со всеми должны договориться. Это приводит к тому, что каждый начинает тянуть одеяло на себя, по срокам это вытанцовывается в чрезвычайную ситуацию. Между тем, чтобы достичь цели, надо максимально быстро принимать решения и проводить их в жизнь. Как говорят, не принятое вовремя решение – это даже хуже, чем принятое, но неправильное. И успешным считается управленец, принимающий 51% верных решений. То есть надо менять законодательство, регулирующее схему реализации таких масштабных проектов, как Олимпиада в Сочи или саммит АТЭС во Владивостоке. И я неоднократно говорил об этом представителям различных контролирующих органов. Ведь это не последние в нашей стране проекты, сейчас нечто подобное разворачивается на Северном Кавказе. Представляете, что там начнется, если, как здесь, включим бесконечную процедуру согласования между заказчиками? Кто-то должен принять решение и добиться его реализации.

– Евгений Владимирович, каковы итоги 2009 года и перспективы 2010 года? По ДВФУ и другим объектам Русского наметилось отставание?

– Чтобы понять, где мы находимся по отношению к окончанию работ, стоит посмотреть на цифры. И они говорят, что мы находимся, называя вещи своими именами, в стартовом положении, и еще предстоит выполнить большой объем работ. Например, по ДВФУ за полгода генеральный подрядчик ЗАО "Крокус Интернешнл" сделал вроде бы немало – 6,5 млрд руб., но, чтобы весь университет построить вместе с дорогами, надо освоить 65 миллиардов. Программа 2010 года – 29,3 млрд руб., к концу года здесь должны стоять практически все коробки корпусов, и все они должны быть охвачены фасадными и кровельными работами.

Всего на подпрограмму на 2009 год было предусмотрено финансирование 132,7 млрд рублей, выполнено строительно-монтажных работ на 27,6 млрд, а фактически профинансировано работ на 118 млрд руб. Но динамика развития событий набрана и получила положительную оценку и премьер-министра Владимира ПУТИНА, и первого вице-премьера Игоря Шувалова. Ведь главная задача 2009 года состояла именно в том, чтобы сдвинуть с мертвой точки эти стройки. И она по большому счету сделана. Заканчиваются проектные и развернуты строительные работы по основным объектам, запущены финансовые механизмы.

Маховик в действии

Но дальше, запустив этот маховик, нужно получать и вполне реальные результаты. Все, грядка вскопана, полита, семена брошены. Настает время сбора урожая. Так вот, в 2010 году мы с вами должны увидеть на этих грядках первые плоды. Главная задача, которая стоит перед подрядчиками теперь, – материализовать полученные финансовые ресурсы и показать воплощение вложенных средств. Цель – в физическом превращении этих средств в километры дорог, квадратные метры общежитий, учебных корпусов, очистных сооружений. Главное теперь – визуализировать эти финансы. В этом плане 2010 год – ключевой и переломный. Это как Курская дуга в Великой Отечественной... Потому что к концу 2011 все должно быть готово, у нас в распоряжении всего 23 месяца. И если продолжить сравнение, то наступление здесь началось по всему фронту. В целом в 2010 году предстоит освоить 210 млрд руб., а с учетом недоосвоенного в 2009-м эта сумма возрастает до 300 млрд рублей.

– Какие проблемы сегодня требуют наиболее пристального внимания?

– Одна из сложнейших – десятикратный рост объемов в дорожном строительстве, по сравнению со среднегодовыми объемами, выполнявшимися в крае ранее. Заказчиками этих объектов выступают четыре ведомства: ФГУ ДСД "Владивосток" (мост на остров Русский), департамент дорожного строительства Приморского края (подъезд к аэропорту Кневичи, мост через бухту Золотой Рог, дороги Де-Фриз – Седанка и 5,5 км между мостами), ЗАО "Крокус Интернешнл" (дороги о. Русский) и администрация г. Владивостока (реконструкция улично-дорожной сети и развязок к 150-летию города). Причем этот сам по себе положительный факт может вызвать несколько негативных моментов. Повышенный спрос на рынке материалов обычно вызывает всплеск цен и желание поставщиков поспекулировать на этом. Чтобы избежать негатива, мы намерены привлечь Федеральную антимонопольную службу.

Другой вопрос – качество дорог, он особенно актуален для Владивостока. Значит, необходим жесточайший контроль. И еще один аспект – разработка единой транспортной схемы проезда ко всем объектам, ведь к каждому из них нужно подвести материалы, и сделать это так, чтобы, во-первых, не парализовать движение в городе, а во-вторых, не мешать друг другу. Возможно, потребуется принятие особого решения, скажем, о перевозке грузов по ночам, чтобы избежать транспортного коллапса. Для решения всех этих вопросов при дирекции создана специальная транспортная комиссия.

Еще одна проблема – сносы в связи с реконструкцией трассы М-60 Хабаровск – Владивосток. Что такое частная собственность у дороги – кафе, автосервис и т.п. – понятно, это источник дохода. Так что простых решений мы здесь не ждем и понимаем, что они будут рождаться в судах. Но, чтобы все проходило в правовом поле, мы создали комиссию по сносу и расселению, в которую вошли также представители правоохранительных органов. Не с позиции давления на суд. Нам важно, чтобы судебные решения были приняты в кратчайшие сроки, в пользу застройщика или в пользу собственника – это второй вопрос. Главное, чтобы такие решения состоялись. Дело в том, что законом об АТЭС четко регламентированы сроки рассмотрения дел судами второй и третьей инстанций, а первую, к сожалению выпустили. Нужно сделать все, чтобы стройки не захлебнулись из-за потока исковых требований.

Досье Трасса М-60 в районе Владивостока должна из 4-полосной превратиться в 6-полосную. Предусмотрено строительство 18 пешеходных переходов, трех многоуровневых развязок. К ней подойдет новая трасса Де-Фриз – Седанка с низководным мостом через Амурский залив. В связи с этим по 1540 земельным участкам требуется прекращение прав аренды или изъятие.

Свои и чужие

– Представители местной стройиндустрии и строительных компаний не раз высказывались по поводу того, что не смогли получить подряды на объектах саммита...

– Это обусловлено следующими причинами. Перед подрядчиком ставят задачу: "Ты вчера деньги получил? Завтра должен построить!" Соответственно подрядчик перед всеми контрагентами, которых сбивает в пул исполнителей, ставит такую же задачу: "Вот – деньги, вот – сроки. Надо построить... вчера". Поиск поставщиков материалов ведется по вполне понятным критериям – кто может в ограниченные сроки с гарантированным качеством поставить ту или иную продукцию. Все! И тут нет критерия, приморское это предприятие, дальневосточное или сибирское.

И, поверьте, если предприятие есть здесь, то при колоссальных транспортных издержках приоритет автоматом отдается ему. Это чисто экономические соображения, не требующие объяснений. Но если местные производители не могут в нужные сроки поставить нужный объем материальных ресурсов, то подрядчики вынуждены заказывать где угодно, лишь бы уложиться в сроки. То же касается и строительных компаний – они должны иметь реальный штат специалистов: монтажников, каменщиков, бетонщиков и так далее. И не по 10-20 человек, а по 100-200 и более. Вот основной критерий.

Приоритеты Приморского края понятны. Но деньги на ФЦП и подпрограмму развития Владивостока собрали со всей страны, почему же только Приморью должно быть хорошо? Почему бы здесь не поработать специалистам и компаниям из других городов, налоги которых попали в федеральный бюджет и потрачены на Приморье. Кроме того, сама по себе стройка – это же мощный мультипликатор, по статистике одно рабочее место в строительстве дает 8 мест в смежных отраслях. Именно благодаря крупным дальневосточным стройкам ДФО показал в прошлом году рост ВВП на 7%, в то время как в других федеральных округах произошло падение.

Кроме того, в ходе оптимизации затрат, предусмотренных подпрограммой (за счет тендеров, проектных решений), удается сэкономить некоторые средства. По итогам 2009 года таких резервов нашли порядка 8 млрд руб. Так вот, по предложению Минрегиона, которое поддержал Игорь Шувалов, их решено перераспределить на объекты края и города, на те же фасады гостевой трассы, развязки и иные объекты.

Так что приморцам грех обижаться, что пришли какие-то федералы и что-то отсюда унесут. Наоборот, многие из тех, кто приехал сюда поработать, оставляют здесь частичку себя. Потому что любая большая стройка требует душевных затрат. Без души ничего хорошего не построить. Как в той притче о двух каменщиках. Один из них говорит, что он складывает кирпичи, а другой – строит храм. Как вы думаете, у кого лучше получится? Мы приехали сюда строить храм. Храм науки. Поэтому для нас очень важно позитивное отношение дальневосточников. Когда работаешь в позитиве, априори произвести что-то некачественно просто-напросто невозможно.