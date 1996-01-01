Стратегия дает ответы на многие вопросы

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Егор БОРИСОВ, один из непосредственных участников разработки Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, – гость "ДК".

– Егор Афанасьевич, со Стратегии наконец-то убран гриф "проект". Документ согласован на всех уровнях и подписан премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ. Вы, как руководитель правительства самого большого дальневосточного, да и российского субъекта тоже, какие чувства испытываете?

- Прежде всего, чувство глубокого удовлетворения. Завершилась длительная и кропотливая работа над этим базовым документом, который даёт ответы на очень многие вопросы, связанные с дальнейшим социально-экономическим развитием нашего огромного региона. Чтобы представить объем проделанной работы, достаточно отметить, что самое непосредственное участие в его разработке приняли все субъекты Дальневосточного федерального округа, три субъекта Сибирского федерального округа (Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. – Прим. "ДК") и, конечно, практически все ключевые министерства и ведомства Правительства России. Ну, а как руководитель правительства субъекта хочу особо отметить, что мы в Якутии удовлетворены вдвойне. Реализуемая в республике уже четвертый год Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики до 2020 года гармонично вписалась в дальневосточную Стратегию, и теперь она синхронизирована с целями, задачами и, главное, механизмами реализации долгосрочных планов наших соседей. То есть теперь мы четко себе представляем, в каком направлении нам следует прилагать свои дальнейшие усилия.

– Стратегия – это, прежде всего, идеология, а она, как известно, вещь даже более трудная, чем процесс реализации конкретных планов. Какие основные противоречия разработчиков документа были сняты, прежде чем сформировался единый взгляд на развитие восточной части России? Каких позиций в этой работе придерживалась Республика Саха (Якутия)?

– Могу с полной ответственностью заявить, что никаких особых противоречий у разработчиков не было. Ведь все мы понимаем, что у дальневосточных субъектов, по сути, одинаковые проблемы. Эти проблемы продиктованы в первую очередь сложной транспортной, энергетической, социальной инфраструктурой и как следствие – низкой степенью интеграции наших экономик с центральной частью страны, что становится главным препятствием для наиболее эффективной и полной реализации громадного экономического потенциала, заложенного самой природой в восточной части России.

Учитывая растущий с каждым годом интерес динамично развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, Китая, к несметным природным ресурсам Дальнего Востока, и руководство страны, и руководство субъектов пришли к единому пониманию: по одиночке нам будет очень трудно конкурировать. При худшем развитии событий вообще может стать вопрос о превращении огромной, малоосвоенной территории в сырьевой придаток для вышеназванных государств. Как известно, в данное время во всем мире есть три района, которые представляют большой интерес для высокоразвитых стран и крупных мировых монополий, – это центральная часть Африки, бассейн реки Амазонка и северо-восток Азии, который был, есть и, уверен, полностью будет российским.

Что касается позиции Якутии, то еще на этапе подготовки нашей Схемы-2020 мы пришли к определенному выводу – без интеграции с соседними регионами нам не обойтись. Ведь практически каждый пункт Схемы выходит за рамки строго ограниченной территории. И это касается не только базовых и новых отраслей экономики республики, но и решения социальных проблем. Поэтому мы сразу включились в эту сложную, но крайне необходимую и интересную работу.

– Однако при этом каждый субъект разрабатывал собственный сценарий развития, который потом был вписан в общую концепцию. Какой сценарий прописала для себя Якутия?

– Как я уже говорил, когда все дальневосточные субъекты только приступили к разработке документа, у нашей республики уже была утвержденная Правительством России собственная долгосрочная программа. Поэтому нам в этом плане было гораздо легче. Без ложной скромности скажу, что это была первая среди всех субъектов РФ именно долгосрочная программа развития, и все наши планы по реализации крупных инвестиционных проектов на территории республики нашли достойное отражение в Стратегии.

По поводу вклада Якутии непосредственно в разработку документа можно привести такую немаловажную деталь: в конечном счете Стратегия разделена на три пятилетних этапа – до 2015, 2020 и 2025 годов соответственно. Так вот, на этом настоял именно президент Якутии Вячеслав ШТЫРОВ, с тем чтобы по завершении каждого этапа подводить некоторые итоги, выявлять проблемы и принимать соответствующие корректирующие решения.

– Судя по тому, как активно в последние годы Республика Саха (Якутия) работала над глобальными проектами (от вас еще пошел термин "мегапроекты"), у вас не было сомнений в том, что пришло время для нового этапа индустриального развития. Откуда такая уверенность?

– Уверенность была продиктована развитием событий. Ведь в трудные 90-е годы ни руководство страны, ни тем более руководство регионов по объективным причинам просто не имели возможности строить какие-то долгосрочные планы развития. Надо было решать тяжелейшие текущие проблемы. Вспомните, всего десять лет назад перед страной реально стояла угроза распада единого государства.

С другой стороны, когда ровно восемь лет назад, в январе 2002 года, команда Президента Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова приступила к исполнению своих обязанностей, в стране уже прослеживалась тенденция к развитию. В первые годы своей работы мы сумели совместными с федеральными властями усилиями выйти из непростой во всех отношениях социально-экономической ситуации в республике. Во многом этому способствовал избранный главой республики программно-целевой метод управления экономикой, когда по каждому направлению были разработаны пятилетние программы развития. При этом для реализации каждой из них мы старались использовать комплексный, системный подход. Это касалось и традиционных отраслей экономики, и, конечно, социальной сферы.

К примеру, в первый же год своей работы Вячеслав Анатольевич поставил одну из ключевых задач – строительство не менее пятнадцати новых школ в республике. Читатели "ДК", думаю, прекрасно осведомлены, что значит школа в наших условиях, особенно в глубинке. К нашему большому удовлетворению, мы ни разу не опустили эту высокую планку. Только в январе этого года мы открыли сразу три новых школы. Естественно, все они каменные и полностью оснащены самым современным оборудованием.

А что касается наших мегапроектов, о которых хорошо наслышаны не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах, и даже за рубежом, то все они последовательно реализуются.

– Как разработанная в республике Схема-2020 прошла проверку кризисом? Пришлось ли вносить в нее коррективы?

– До недавнего времени экономика республики по сути своей была моноотраслевой, ориентированной только на горнодобывающую отрасль. То есть на добычу экспортноориентированного сырья – алмазов, золота и угля. Поэтому в первый же год своей работы на посту Президента Якутии Вячеслав Штыров поставил задачу по скорейшей и максимальной диверсификации экономики.

К январю 2006 года, когда в ходе своего визита в республику Президент России Владимир Путин поручил разработать наш главный программный документ – Схему-2020, мы уже хорошо себе представляли, куда нам стоит направить дополнительные усилия. Это касалось и развития вышеназванных традиционных отраслей, и создания абсолютно новых (в первую очередь нефтегазодывающей), и формирования полноценной транспортной и энергетической инфраструктуры. Поэтому мы всего за один год прошли все инстанции, и в феврале 2007 года Схема была утверждена Правительством РФ.

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что это было очень своевременное решение. В течение 2007 и 2008 годов федеральный центр, Правительство Якутии и наши стратегические партнеры-инвесторы шаг за шагом претворяли в жизнь отраженные в Схеме планы, вложив при этом десятки миллиардов рублей. Поэтому с наступлением в конце 2008 года мирового кризиса у нас просто не было пути назад. Отрадно, что это понимали и наши партнеры из числа крупнейших российских компаний, которые в конечном счете львиную долю инвестиций в совместные проекты осуществили именно в разгар кризиса, то есть в течение прошлого года. И сегодня у нас нет никаких сомнений в том, что все мегапроекты будут реализованы. Ведь они достойно прошли проверку кризисом.

– Если говорить о конкретных цифрах – каково будущее Республики Саха (Якутия)? К каким экономическим и социальным показателям в соответствии со Стратегией должен прийти регион?

– Цифры, конечно, поразительные, но, учитывая взятый в последние восемь лет темп, вполне реальные. К примеру, если за последние пять лет мы добились практически двойного увеличения валового регионального продукта со 183 млрд рублей до 350 млрд, то согласно Стратегии к 2025 году мы достигнем отметки в 1,5 трлн рублей. При этом средняя продолжительность жизни должна увеличиться с нынешних 68 до 74 лет, а ввод в действие нового жилья составит один квадратный метр на одного жителя, сегодня этот показатель едва превышает 0,3 метра.

– Какой алгоритм действий федеральных и региональных властей, по вашему мнению, будет способствовать тому, чтобы Стратегия была успешно реализована?

– Он предельно четко отражен в самом распоряжении премьер-министра страны Владимира Путина. Уже в течение первого квартала этого года все заинтересованные стороны должны представить в Правительство РФ план мероприятий по реализации Стратегии. То есть, как вы правильно заметили в начале интервью, идеологическая составляющая уже готова, теперь нам всем стоит потрудиться над составлением отдельных программ с конкретными проектами, ответственными исполнителями и, разумеется, источниками финансирования. Так что настоящая работа только начинается.