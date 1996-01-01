Развитие в другой системе координат

В последние дни 2009 года была поставлена точка в работе над Стратегией развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. 20 января ее подписал Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН.

О значимости этого документа "ДК" беседовал с заместителем полномочного представителя Президента РФ в ДФО Александром ЛЕВИНТАЛЕМ, координировавшим работу дальневосточных регионов над проектом документа.

– Александр Борисович, в конце 2009 года после долгих обсуждений и доработок Правительством России принята Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Это событие для нашего региона?

– Безусловно, это событие. Впервые для крупнейшего региона обозначен вектор комплексного развития. Это первый в рыночной истории России документ, который определяет место и роль конкретной территории в российской экономике и политике, дает ясные представления населению, бизнесу, инвесторам, каким будет этот макрорегион через 15 лет.

Теперь на основе Стратегии должен появиться целый набор документов, среди которых определяющий – комплекс мер по ее реализации, где будет конкретизировано, что должны сделать законодательная власть, министерства и ведомства, сами регионы. Эта работа уже ведется. Идет корректировка действующей программы "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", будут внесены уточнения в ряд других федеральных целевых и отраслевых программ, где упоминается Дальний Восток.

– В советские времена регион получил комплексное развитие, которое было остановлено в годы перехода к рынку. Чем отличаются сегодняшние подходы?

– Нынешняя стратегия принята в совсем других геополитических и экономических реалиях, с учетом рыночных механизмов развития, скажем так, в другой системе координат.

В советские времена в регионе создавался главным образом первичный сектор экономики – добыча полезных ископаемых, леса и т.д., перерабатывающие мощности развивались слабо. Очень сильно отставало строительство инфраструктуры, к примеру, дорогу Чита-Хабаровск мы только-только достраиваем. Но дело даже не в этом, раньше были другие механизмы постановки задач и их реализации – все принадлежало государству, и был один центр принятия решения. Просто давались разнарядка, план, и они выполнялись, даже если изначально была видна неэффективность решаемой задачи. Рынок показал все эти перекосы – и избыточные мощности, и недоразвитую инфраструктуру, и встречные перевозки, и т.д.

При этом сильной стороной восточной политики государства в советские времена были меры по закреплению на Дальнем Востоке населения: целая система льгот – дальневосточные коэффициенты к заработной плате, пенсионный стаж, бесплатный проезд в центральную Россию и т.д. Это работало, помогало формировать устойчивое население с высоким интеллектуальным потенциалом. Многие из действовавших в прошлом преференций могут быть эффективными и сегодня.

– Какой сценарий развития для региона предполагает Стратегия?

– Каждый субъект Федерации прописывал для себя варианты развития, формировал точки роста, которые в перспективе будут определять экономику территории. Базовый сценарий развития Дальнего Востока и Байкальского региона принят на основе этих планов и Концепции долгосрочного инновационного развития РФ до 2020 года. Понятно, в него еще могут быть внесены изменения, связанные с экономической ситуацией в стране, хотя многие будущие проблемы уже были учтены, ведь работа над Стратегией завершалась именно в кризисный год.

Основная геополитическая задача – закрепление населения на Дальнем Востоке. Для этого должна быть сформирована такая экономика, которая обеспечит высокий уровень социального развития, комфортную среду для жизни. Все остальное – механизмы достижения этой главной цели. В базовом сценарии заложены идеи наиболее полного использования и усиления конкурентных преимуществ региона (ресурсы, транзит, наращивание экспорта); модернизации инфраструктуры (транспорт, энергетика); развития новых секторов экономики (переработка, инновационные производства). К примеру, в регионе появятся космический кластер (Амурская область), авиакластер, в который войдут Хабаровский край и Приморье. Инновационные проекты должны быть реализованы в судостроении, энергетике. Предполагается создание локальных инновационных центров, особенно для малого и среднего бизнеса, где должна быстро проходит цепочка – идея, технология, продажа услуг. Особое внимание уделено укреплению экономических институтов, способствующих снижению административных барьеров, защите прав собственности, развитию государственно- частного партнерства.

Иногда говорят, наши ресурсы – нефть, газ – это наша беда. Пока у нас их много, у России нет стимулов к развитию эффективной экономики. Это не совсем так, весь вопрос в том, как мы распорядимся этим богатством на благо людей, – вот самое главное. Я часто привожу в пример Австралию, да, это добывающая страна, но никто не называет ее сырьевым придатком мира, поскольку доходы, получаемые от продажи природных ресурсов, направляются на развитие инновационной экономики, и страна развивается, обеспечивая своему населению очень высокий уровень жизни. Нам тоже нужно создать такую модель.

Для региона важен акцент именно на инновационное развитие, поскольку у нас огромные территории и малочисленное население, а самое главное - к этому есть немало объективных и сформированных предпосылок и конкурентных преимуществ. Это в том числе и сложившийся высокообразованный человеческий потенциал. Возьмем, к примеру, авиахолдинг "Сухой", вокруг Комсомольского-на-Амуре авиапредприятия сложился мощный интеллектуальный кластер, выросло уже не одно поколение людей, способных развивать технологии будущего.

Речь идет не просто об увеличении жителей, а о том, чтобы сформировать население качественно другого уровня образования. Этому будет способствовать создание двух федеральных университетов – Дальневосточного во Владивостоке и Северо-Восточного в Якутске, укрепление вузов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и других городах. Будут формироваться научно-производственные центры развития.

А чтобы выращенная здесь элита не перетекала в другие регионы России, у неё именно здесь, на Дальнем Востоке, должна выстраиваться благоприятная жизненная и профессиональная перспектива. Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года обозначает индикаторы по важнейшим социальным и экономическим показателям. Более быстрыми темпами, чем в целом в России, будет расти валовой региональный продукт субъектов ДВ, что обеспечит ускоренный рост показателей, определяющих качество жизни, – уровень доходов, рождаемость. К примеру, в ближайшие пятнадцать лет за счет существенного улучшения сферы здравоохранения, экологии средняя продолжительность жизни должна увеличиться примерно на 8-9 лет.

– Александр Борисович, что, безнадеге конец? Не слишком ли вы оптимистично смотрите в будущее?

– Я отнюдь не розовый оптимист, но и угрюмым пессимистом никогда не буду. Я говорю о векторе движения, а вот будет ли эта красивая картинка реальной жизнью – это зависит от большого количества факторов: политической воли, финансового состояния страны, целеустремленности и единства региональных властей в достижении поставленных целей. Я понимаю, что после кризиса, опустошившего и карманы людей, и бюджет, возможности государства инвестировать региональные программы стали меньше. Но и сегодня есть масса механизмов, которые могут работать на достижение поставленных целей, в частности, способствовать закреплению в регионе населения.

Важнейший фактор, который делает человека оседлым, – собственное жилье. Нужно задействовать ипотеку. К примеру, государство делает первоначальный вклад, а остальное человек выплачивает из своей зарплаты. Или субсидирование процентной ставки, финансирование инфраструктуры за счет государства, чтобы застройщик мог предложить дешевый квадратный метр. Это не гигантские и вполне целевые деньги, которые государство, региональные бюджеты должны напрямую потратить.

Необходимо запустить механизмы, которые формировали бы в регионе особый инвестиционный климат, принять законы, позволяющие инвесторам здесь легче стартовать и адаптироваться. Льготы бизнесу – это не потери бюджета, а его увеличение в самой ближайшей перспективе. За два-три года вряд ли можно что-то существенно изменить, но на промежутке 15 лет можно многого добиться. Я думаю, что даже если процентов 50 мер будет реализовано, то это будет серьезный прорыв из того болота, в котором регион оказался в перестроечные годы.

– Что в вопросах реализации стратегии зависит от региональных властей? Каковы их действия?

– Многие пункты напрямую связаны с региональными властями, и они являются ответственными за их выполнение. Территории должны создать собственный набор преференций, хоть возможности у региональных бюджетов не так и велики.

Но, главное, регионы не должны ждать, что в Правительстве РФ будет создан какой-то орган, управляющий делами Дальнего Востока, и он все решит, необходимо самим подталкивать эти процессы, сообща лоббировать общие интересы на федеральном уровне. Сегодня таким инструментом выработки консолидированных решений стала Ассоциация экономического взаимодействия, в которую входят все губернаторы и председатели законодательных органов Дальнего Востока и Забайкалья.

– У проекта Стратегии на всех стадиях разработки и согласования было много критиков. Что вы на это можете сказать?

– Мне приходилось слышать отзывы разных экспертов. Некоторые из них, как мне кажется, не очень хорошо знакомы с предметом. Но в любом случае разные точки зрения важны. Ведь и сама Стратегия – компромиссный документ, в котором сделана попытка учесть точки зрения огромного количества субъектов: властей, населения, бизнеса, инвесторов, ученых и т.д., каждый хотел видеть свое. Пределов совершенству нет, поиск компромиссов будет идти и дальше, когда будет приниматься комплекс мер по реализации Стратегии и корректироваться ФЦП социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Сегодня важно то, что сделан главный шаг – определено направление движения, оно, как мне представляется, верное. На этом пока нужно ставить точку и запускать механизмы, ведущие к развитию региона.