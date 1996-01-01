ДФО представит достижения

Приморская торгово-промышленная палата при поддержке администрации края в преддверии саммита АТЭС проводит Межрегиональную многоотраслевую выставку достижений ДФО. Она пройдет во Владивостоке 25-26 марта.

Организаторы форума намерены показать возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока, содействовать укреплению межрегиональных и международных связей и продвижению на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных технологий, материалов, инструментов и оборудования. В числе разделов выставки – наукоемкие технологии, высокотехнологичные товары и услуги. Официальный партнер выставки: Дальневосточный государственный университет. Место проведения: библиотека ДВГУ (новый корпус), Алеутская, 65б.