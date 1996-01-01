Ишаев ездил в Пекин прервать тайм-аут

Почти неделю провел в Китае полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ по приглашению МИД КНР. В Пекине он встретился с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

По словам полпреда, он привлек внимание к заинтересованности российской стороны в повышении качества экономического взаимодействия, активизации китайского бизнеса для совместного производства продукции высокого передела, приходе китайских инвестиций, совершенствовании пограничной инфраструктуры.

Досье Товарооборот между Россией и Китаем в 2008 г. составил $55 млрд, в 2009 г. - ориентировочно $37 млрд, в т.ч на долю ДФО приходится $4,5 млрд. Инвестиции со стороны Китая составляют менее 1% в общем объеме накопленных в России иностранных инвестиций.

"Между Китаем и Россией подписаны все необходимые документы. Есть договоренности на высшем уровне. Все решения приняты. Но теперь необходимо реализовывать принятые программы. Мы должны осуществлять модернизацию экономики, в том числе через диверсификацию, через изменение структуры наших экспортных составляющих. Мы не хотели бы быть сырьевым придатком Китая. Мы должны стать территорией, которая выпускает продукцию с высокой добавленной стоимостью. Мы должны внедрять новые технологии", - сказал Виктор Ишаев на пресс-конференции по итогам поездки в Пекин.

Полпред отметил, что уже реализовывается ряд проектов, в которых заинтересованы стороны. "Это строительство нефтепровода, второй проект - это продажа в Китай электроэнергии с Бурейской ГЭС. Китайская сторона пытается работать с нами по изготовлению удобрений, есть и другие проекты в лесном комплексе, металлургии. Но их крайне мало", - подчеркнул он. "У Банго предложил активизировать строительство инфраструктурных объектов в приграничье, таких, как погранпереходы, трансграничные мосты, а также осуществить планы создания трансграничных транзитных коридоров. Председатель ПК ВСНП заявил о том, что китайская сторона прорабатывает вопрос о создании фонда, который бы помогал осуществлять финансирование подобных проектов. Он подчеркнул, что Китай не рассматривает Дальний Восток России как сырьевую базу своей экономики", - сообщил В.Ишаев.

Члены российской делегации приняли участие в конференции российско-китайского регионального сотрудничества. С китайской стороны в ней участвовали представители министерств и ведомств КНР, руководители провинций Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, автономного района Внутренняя Монголия, а также представители бизнеса. На ней обсудили вопросы реализации программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР до 2018 г.