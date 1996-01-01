Кто кормит оппозицию власти?

В Хабаровске прошло межведомственное совещание на тему "О состоянии работы и дополнительных мерах по усилению борьбы с экстремизмом и правонарушениями в сфере межнациональных отношений в субъектах Дальнего Востока".

Обращаясь к его участникам, полпред Виктор ИШАЕВ отметил, что кризисные явления в экономике, усиливающееся расслоение общества, осложняют социально-политическую ситуацию, стимулируют рост антиправительственных настроений, способствуют распространению идей радикальной и экстремистской направленности. "Спецслужбы зарубежных государств продолжают рассматривать Дальний Восток в качестве перспективного региона для использования молодежного потенциала в целях формирования оппозиции российской власти. При этом они действуют под прикрытием иностранных некоммерческих неправительственных и международных организаций, деятельность которых охватывает практически все сферы жизни общества: экономику, экологию, государственное и муниципальное управление, здравоохранение и образование", - сказал полпред. При этом он призвал правоохранительные органы не перегибать палку и уметь отличить от проявлений экстремизма акции протеста населения.