Мэрия Владивостока реформирует структуру

Тяжелая зима и дефицит бюджета подвигли Игоря ПУШКАРЕВА совершенствовать структуру администрации Владивостока. "Изменения призваны улучшить управляемость, - пояснили "ЗР" в пресс-службе администрации Владивостока. - Но штатная численность осталась прежней".

Некоторые подразделения имели слишком широкие полномочия. В переводе на житейский язык смысл заключается в том, что когда кто-то отвечает "сразу за все", то в случае чего и спрашивать, как правило, не с кого.

Еще в прошлом году было решено разделить функции управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры между двумя управлениями - муниципальной собственности (УМС) и градостроительства и архитектуры (УГА).

Еще один "монстр", подвергшийся реформированию, - управление содержания жилищного фонда и городских территорий. Теперь его вопросами будут заниматься управление содержания жилищного фонда и второе, название которого пока не утверждено, но условно его можно назвать управлением благоустройства. Процесс разделения еще не завершен. Тем более, самое актуальное для городских властей сегодня - это создание муниципального предприятия для обслуживания жилого фонда и благоустройства территории, чтобы создать конкуренцию частным управляющим компаниям. Между тем под крышей администрации числится всего 34 управления.