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Удержать власть
Эксперты считают, что это главная цель кадровых перестановок в администрации Приморья. Сергей ДАРЬКИН, как уже сообщал "ЗР", провел кадровые перестановки в своей команде, воспользовавшись тем, что по закону руководящие чиновники подали заявления об отставке в связи с переназначением губернатора на новый срок. Самое заметное изменение - из былых 11 сокращены две должности вице-губернаторов, которые занимали Евгений ХОХОЛЬКОВ и Николай ВАЧАЕВ.
Не секрет, чиновникам велено ужаться. А с точки зрения законодательства о госслужащих у Сергея Михайловича самый удобный момент для рокировок. Опрошенные "ЗР" эксперты не скрывали разочарования: они ждали более радикальных перемен. Впрочем, до понедельника распоряжения о переназначениях в руководстве департаментов еще не были подписаны. Но, судя по команде вице-губернаторов, в этом корпусе изменений тоже не будет.
Обозреватель "ЗР" Олег ЖУНУСОВ попросил прокомментировать изменения в структуре аппарата политолога Петра ХАНАСА.
- Перед администрацией Приморского края стоят две принципиально новые основные задачи. Первая - реализация проектов саммита АТЭС. Вторая - удержание власти, ведь одно дело - ее получить и другое - удержать. Вот под эти две задачи и формируется кабинет.Вполне логично совмещены полномочия вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику и средства массовой информации. Ведь это взаимосвязанные направления. Раньше они были нелогично разведены. Теперь оба направления курирует вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ.
- Вполне логично, что вопросы занятости теперь будет решать вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА, отвечающая в целом за социальную политику. Вы согласны?
- Конечно. Раньше ее курировал Евгений Хохольков, причем он отвечал, условно говоря, за пиар. Получалось, что недостатки в социальных вопросах "зализывались" пиаром. Поэтому, думаю, приняты правильные решения.
- На ваш взгляд, возможны ли новые перестановки?
- Я не исключаю, что губернатор будет вынужден добавить в штатное расписание еще одну должность 1-го вице-губернатора, который будет отвечать в целом за внутреннюю политику. Он получил много новых функций. В результате структура станет логично выстроенной. Один 1-й вице-губернатор, Александр КОСТЕНКО, будет отвечать за экономический блок. Второй 1-й вице-губернатор за внутреннюю политику. Возможно, им станет Александр Шемелев или, например, Сергей СОПЧУК, уже работавший в команде Дарькина на должности первого вице-губернатора в 2007-2008 г.
- К слову, у Александра Костенко и так хватало работы, а в результате реформы на него еще "повесили" спорт. В чем вы видите объяснение?
- Трудно ответить однозначно. Возможно, потому что много новых объектов спортивно-молодежного характера предстоит построить. Может быть, усиливается значимость спорта и его передают такой значимой фигуре, как Костенко.
- Что вы имеете в виду, говоря о значимости Костенко?
- Московские эксперты называли Костенко одним из гарантов сохранения Дарькиным своей должности. Дескать, Костенко как никто другой разбирается в экономике Приморья, а он согласен работать только с Дарькиным.
- И если подвести итоги?
- Перед администрацией Приморского края стоят новые задачи, поэтому проведено перераспределение функций. Из-за уменьшения общего числа вице-губернаторов нагрузка увеличилась, и теперь особенно важна слаженность всей команды губернатора. Потому и перемен в ней мало.
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