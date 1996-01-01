Дарькин переформатирует свою команду

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН воспользовался предоставленным ему законом правом сменить команду после переназначения на должность и отправил в отставку пресс-секретаря и двух своих заместителей, перераспределив обязанности между оставшимися вице-губернаторами.

Напомним, законодательство обязывает всех руководящих работников администрации региона в конце срока полномочий главы писать заявление об отставке. Руководитель, вступивший в должность, решает, чье заявление подписать, а кого оставить на должности. Таким образом, законодательство обеспечивает право руководителя формировать собственную команду. 4 февраля Сергей Дарькин в третий раз вступил в должность губернатора Приморского края и воспользовался случаем для переформатирования своей команды.

Губернатор подписал заявления об отставке вице-губернатора Николая ВАЧАЕВА, отвечавшего за обеспечение общественной и экономической безопасности, соблюдение прав и свобод граждан и природные ресурсы. А также удовлетворил заявление вице-губернатора края по вопросам связи, культуры, массовых коммуникаций, занятости населения, физкультуры и спорта Евгения ХОХОЛЬКОВА.

Теперь у губернатора Приморского края остается девять заместителей. Полномочия Хохолькова перераспределены следующим образом.

Физкультуру и спорт получил 1-й вице-губернатор Александр КОСТЕНКО в дополнение к вопросам финансовой и экономической политики, ЖКХ и топливных ресурсов, ГО и ЧС, противодействия терроризму.

Занятостью населения займется Любовь ДРОЗДОВА, ранее заведовавшая только социальными вопросами.

Массовые коммуникации отошли Александру ШЕМЕЛЕВУ, отвечавшему за внутреннюю политику. Кроме того, теперь в его ведении вопросы единой правовой политики, противодействия экстремизму, а также распоряжения имуществом.

Культуру доверили Ирине СКОРОБОГАТОВОЙ, в дополнение к должности руководителя аппарата Администрации Приморского края.

Связь - Андрею НОРИНУ, вице-губернатору по вопросам информатизации, а также взаимодействия с Правительством РФ и федеральными органами государственной власти.

Полномочия других вице-губернаторов сформулированы следующим образом.

Игорь УЛЕЙСКИЙ займется вопросами внешней политики, сельского и рыбного хозяйства, природоохранной деятельности и лицензирования.

Юрий ЛИХОЙДА, как энергетик, будет отвечать за топливно-энергетический комплекс и тарифообразование.

Павел ПОПОВ - за промышленность, транспорт, судостроение и судоремонт.

Владимир БАЛАН, как бывший заместитель командующего ТОФ по строительству, инженерному обеспечению и обустройству, займется вопросами земельных отношений, градостроительства и строительного комплекса.

Стоит отметить, что полномочия бывшего вице-губернатора Николая Вачаева, который как экс-глава краевого УВД отвечал за правопорядок, судя по всему, оказались не востребованы. Губернатор не стал нагружать оставшихся заместителей вопросами обеспечения общественной и экономической безопасности, а также соблюдения прав и свобод граждан.