Политическая конкуренция

В Приморье, как и в целом по России, стартовала кампания по выборам на должности глав муниципальных образований и депутатов органов представительной власти, которая завершится в единый день голосования 14 марта.

Самая острая межпартийная борьба, считают политологи, разгорится на выборах глав Ханкайского и Анучинского районов, где предстоит состязание представителей "Единой России", КПРФ и ЛДПР. На выборах главы Михайловского района борются единороссы, коммунисты и справедливороссы. Именно Михайловский район лидирует по количеству кандидатов - здесь их зарегистрировано 11. За ним идут уже упоминавшийся Анучинский, а также Кировский и Пожарский районы с 9 кандидатами на кресло главы. Ненамного отстал Партизанский район, где зарегистрировались 8 претендентов.

Правда, стоит учесть, что это лишь количество подавших документы кандидатов. Не все из них смогут официально зарегистрироваться. Некоторым претендентам избиркомы уже отказали в регистрации. Окончательное количество участников станет известно после завершения процесса регистрации, то есть не позже 10 февраля.