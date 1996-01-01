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Губернатор увеличит способности железнодорожников

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ поручил группе специалистов разработать проект по увеличению в несколько раз пропускной способности железной дороги к портам Ванино и Совгавань для удовлетворения потребностей компаний, отгружающих свою продукцию на этих территориях.

"Все эти вопросы необходимо учесть при разработке плана реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года и уточнении программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2018 года", - прокомментировал губернатор.

По его словам, ранее через Ванино-Совгаваньский транспортный узел в перспективе планировалось отгружать 25 млн тонн грузов в год. Для обеспечения этой потребности начали строить новый Кузнецовский тоннель, реконструировать железную дорогу, строить терминалы. "Сегодня компании, которые работают на территории, заявили о необходимости отгрузки через узел 100 млн тонн грузов. Предпринимаемых мер недостаточно для обеспечения этих потребностей", - сказал Вячеслав Шпорт.

Он уточнил, что после реконструкции Кузнецовского перевала (завершится в 2013 году) будет обеспечен пропуск 30-35 миллионов тонн грузов в год, поэтому нужно искать другие пути для увеличения транзитных возможностей. По словам губернатора, увеличения грузопотока потребует также работа особой экономической портовой зоны в Советской Гавани. Сегодня через порт переваливается от 500 т до миллиона, а надо 25 млн тонн. "То есть там тоже необходимо и железную дорогу построить, и ТЭЦ", - подытожил Вячеслав Шпорт.

Рабочая группа должна представить предложения о включении в программу дополнительных пунктов в течение трех месяцев. Если эти проекты утвердят на федеральном уровне, то средства на их реализацию будут выделяться из федерального бюджета, и Хабаровский край получит следующий виток развития на ближайшие 15 лет. Между тем первые инвестиции государства в ОЭЗ обещаны только в 2011 году.

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