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"Стратегия-2020" воодушевила общественных деятелей, но не бизнес

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жителям Хабаровского края - общественным организациям, бизнесу, ученым, молодежи - необходимо больше площадок и дускуссионных клубов, где они могли бы обсуждать проблемы региона и пути их решения, заявил на форуме "Стратегия 2020: региональный аспект" губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

Форум "Стратегия 2020" открылся 5 февраля в Хабаровске. Пути развития и проблемы региона на форуме обсуждают более 200 участников - представители власти, бизнеса, общественных организаций, духовенства, ученые и молодежь. "Сегодняшняя дискуссия показала, что многие хотят высказаться, поговорить, а у нас площадок для дискуссий маловато, поэтому будем практиковать подобные форумы. Надеемся, это принесет пользу в развитии диагога "власть-бизнес" и развитии гражданского общества, а также в морально-этическом и экономическом аспектах", - сказал Вячеслав Шпорт. Глава региона отметил, что на форуме прозвучало много рациональных идей от участников, и он как представитель власти намерен взять их на вооружение. "Например, прозвучало, что у нас на всех ключевых должностях сидят люди возрастные, молодежи не дают пробиться, поэтому мало инноваций. Есть в этом резон. Мы над этим работаем".

Он заявил, что конкретных рецептов - как достичь хороших результатов в экономике и развитии гражданского общества - нет, поэтому участники - представители разных слоев общества - должны в дискуссиях понять, какой вклад им нужно внести в модернизацию экономики и общества. "На мой взгляд, дискуссия получается," - подытожил губернатор.

Между тем иной девиз форуму "Стратегия 2020: региональный аспект" задал председатель совета директоров компании "Дымов", член Генерального совета "Деловая Россия" Вадим ДЫМОВ: "Делай, как я, а не так, как я сказал".

Хотя проблемы региона и пути их разрешения обсуждали более 200 участников, нужно отметить тот факт, что больше всего высказаться хотели именно общественные деятели. Бизнес и молодежь, как ни странно, предпочли отмолчаться. Как отметила одна из участниц форума, по той простой причине, что их просто перестали слышать. На что Вадим Дымов попытался возразить: "Нужно ставить перед собой четкие задачи и добиваться их, ничего нет невозможного, это я знаю по себе. Сегодня чиновники открыты для общества, в пример могу привести тот факт, что на форуме присутствует губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, и любой может сейчас задать ему вопрос."

Похоже, одного диалога "власть-бизнес" для развития гражданского общества мало, что предприниматели могли доверять власти.

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