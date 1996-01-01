Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Стратегия-2020" воодушевила общественных деятелей, но не бизнес
Жителям Хабаровского края - общественным организациям, бизнесу, ученым, молодежи - необходимо больше площадок и дускуссионных клубов, где они могли бы обсуждать проблемы региона и пути их решения, заявил на форуме "Стратегия 2020: региональный аспект" губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.
Форум "Стратегия 2020" открылся 5 февраля в Хабаровске. Пути развития и проблемы региона на форуме обсуждают более 200 участников - представители власти, бизнеса, общественных организаций, духовенства, ученые и молодежь. "Сегодняшняя дискуссия показала, что многие хотят высказаться, поговорить, а у нас площадок для дискуссий маловато, поэтому будем практиковать подобные форумы. Надеемся, это принесет пользу в развитии диагога "власть-бизнес" и развитии гражданского общества, а также в морально-этическом и экономическом аспектах", - сказал Вячеслав Шпорт. Глава региона отметил, что на форуме прозвучало много рациональных идей от участников, и он как представитель власти намерен взять их на вооружение. "Например, прозвучало, что у нас на всех ключевых должностях сидят люди возрастные, молодежи не дают пробиться, поэтому мало инноваций. Есть в этом резон. Мы над этим работаем".
Он заявил, что конкретных рецептов - как достичь хороших результатов в экономике и развитии гражданского общества - нет, поэтому участники - представители разных слоев общества - должны в дискуссиях понять, какой вклад им нужно внести в модернизацию экономики и общества. "На мой взгляд, дискуссия получается," - подытожил губернатор.
Между тем иной девиз форуму "Стратегия 2020: региональный аспект" задал председатель совета директоров компании "Дымов", член Генерального совета "Деловая Россия" Вадим ДЫМОВ: "Делай, как я, а не так, как я сказал".
Хотя проблемы региона и пути их разрешения обсуждали более 200 участников, нужно отметить тот факт, что больше всего высказаться хотели именно общественные деятели. Бизнес и молодежь, как ни странно, предпочли отмолчаться. Как отметила одна из участниц форума, по той простой причине, что их просто перестали слышать. На что Вадим Дымов попытался возразить: "Нужно ставить перед собой четкие задачи и добиваться их, ничего нет невозможного, это я знаю по себе. Сегодня чиновники открыты для общества, в пример могу привести тот факт, что на форуме присутствует губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, и любой может сейчас задать ему вопрос."
Похоже, одного диалога "власть-бизнес" для развития гражданского общества мало, что предприниматели могли доверять власти.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса