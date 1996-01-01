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Депутатское интернет-огорчение

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Председатель Думы г.Владивостока Валерий РОЗОВ похвалил сотрудников, обеспечивающих отражение работы депутатов Думы на официальном сайте dumavlad.ru. По итогам второго краевого конкурса интернет-проектов "25 сайтов" в номинации "Электронный гражданин" думский сайт занял третье место. "Это хороший результат учитывая соотношение финансовых вливаний и результативность, в год он обходится всего в 5 млн рублей", - прокомментировал событие председатель.

Правда, депутат Александр ЮРТАЕВ тут же добавил свою ложку дегтя: "Ага, победили. Идем сразу за проектом "Черниговка -online". Стыдно. Могли бы хоть процедуру интернет-голосования как следует организовать. Понятно же, что каждого черниговца, бывшего черниговца и дальнего родственника черниговца попросили выйти в сеть отдать свой голос". Из зала тут же поступило конструктивное предложение в 2010 году организовать конкурс самостоятельно и ошибку исправить.

Если же говорить серьезно, то многие участники удивились результатам конкурса. Было несколько номинаций, среди которых: "25RUS", "Гурман", "Жизнь хороша", "Игромания", корпоративные сайты ("Производство", "Торговля", Услуги"), "Культура", "Коммуникации и СМИ", "Точка на карте Приморья", "Электронный гражданин" и другие. Самый популярный способ получения штрафных баллов при голосовании - слишком много голосов с одного IP-адреса (в течение часа более всего с чересчур активных пользователей снято 4892 голоса).

Результаты также не сходились у официального жюри и в народном голосовании. Так, формальным победителем номинации "Точка на карте" стал уссурийский интернет-портал (portal-ussuriysk.ru), неформальным - Кировский район (www.kirovsky-dv.ru).

В номинации "Электронный гражданин" победа за МЧС Приморского края (mchspk.ru), народ же решил, что лучше всех себя показал портал города Находка (www.nakhodka-city.ru).

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