Новый контракт с Индией к 10-летию партнерства

26 января Индия отметила 60-летие провозглашения республики. В поздравлении премьер-министру Индии Манмохану СИНГХУ президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ отметил, что в юбилейный для индийского народа год также отмечается 10-летие принятия Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией.

Стратегическое партнерство с вашей страной - в числе приоритетов российской внешней политики", - написал, в частности, Медведев президенту Индии Пратибхе ПАТИЛ в послании, цитирует пресс-служба Кремля. Примером такого партнерства является военное сотрудничество.

Так, министерство обороны Индии планирует закупить 250 истребителей пятого поколения, строительство которых ведется на КнААПО, у российской компании "Сухой", сообщила индийская деловая газета Business Standard со ссылкой на источники в военном ведомстве. По информации, опубликованной в индийских СМИ, в конце прошлого года делегация индийского Минобороны побывала на аэродроме в Сибири, где военные обратили внимание на самолет Sukhoi T-50. Истребители пятого поколения, по задумке индийских властей, должны создать основу индийских ВВС. Планируется, что ВВС Индии и России закупят у компании "Сухой" по 250 новых самолетов. При этом индийские ВВС получат 200 двухместных и 50 одноместных истребителей, а российские ВВС закупят, в основном, одноместные самолеты.

По данным военных источников, в ближайшее время будет подписано соглашение между индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd. и российской Объединенной авиастроительной корпорацией, согласно которому обе компании станут равноправными участниками программы производства истребителя пятого поколения для ВВС двух стран. По предварительным оценкам, стоимость совместной разработки 30-35-тонного истребителя составит от $8 до 10 млрд. Сообщается, что финансирование программы будет осуществляться на паритетной основе. Заказчикам новую машину планируется предлагать по цене $85-100 млн.