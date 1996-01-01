В Находку пришли крупные корпорации и масштабные проекты

В Находке завершается строительство сухого дока, и, как ожидается, в феврале состоится его сдача в эксплуатацию. А в конце 2010 г. здесь же должно завершиться строительство гелиевой станции. И это помимо уже действующего спецнефтепорта "Козьмино".

"ЗР" попросил прокомментировать последние события вокруг крупных проектов, реализуемых в Находкинском городском округе, непосредственно его главу Олега КОЛЯДИНА.

- Олег Геннадьевич, каков, на ваш взгляд, потенциал развития Находки?

- Уже одна цифра может стать ответом на ваш вопрос - 80% грузооборота Приморского края делают порты Находкинского округа. Находка на сегодня занимает первое место по количеству малого и среднего бизнеса в крае. За последние годы в проекты на территории Находкинского городского округа инвестировано более 70 млрд руб., перепадает и бюджету города - в 2009 году дополнительно он получил от строительных компаний 54 млн руб. Это ощутимо.

В 2010 году заканчивается строительство и оборудование завода по производству гелия, так что скоро будем перерезать еще одну ленточку, означающую пуск нового производства. А уже в феврале, надеемся, будет дан старт работе сухого дока в порту Восточный, где вновь начнется строительство оснований для нефтедобывающих платформ. Так что Находка начинает себя проявлять не только как транспортный узел Приморского края, но и как развитый индустриальный центр. Что касается перспективных проектов, то в настоящее время проходит государственная экспертиза проекта строительства Приморского НПЗ. Как только она будет готова, я уверен, сразу начнется строительство.

- Ожидалось, что в конце прошедшего декабря на этом проекте будет заложен первый камень, чего, однако, не случилось...

- Да, но надо учитывать масштабы НПЗ. По предварительным данным, это более $20 млрд. инвестиций, что по стоимости дороже олимпийских объектов в Сочи. Поэтому экспертиза затянулась. Если в строительстве нефтепорта в Козьмино было задействовано 5 тыс. строителей, то на НПЗ потребуется более 30 тыс. человек. И всех нужно будет разместить в Находке, обеспечить и питанием, и жильем. Так что объем очень большой. И эта работа уже пошла.

- Есть информация, что в Находке будет не единственный НПЗ, планируется развернуть со временем еще один проект в районе села Хмыловка.

- Да, такой вопрос рассматривается, изыскания проведены, и возможность строительства еще одного завода в районе Хмыловки оценивается несколькими компаниями. Кто и в какой перспективе будет строить, говорить еще рано. Условия для строительства НПЗ в этом месте, учитывая близость "Нефтепорта Козьмино", хорошие. Кроме того, при необходимости есть возможность построить еще один нефтяной терминал в порту Восточный.

- Вы уже почувствовали в связи со всем происходящим приток населения в Находку и рост спроса на жилье?

- Спрос есть. У нас активно идет строительство жилья, и второй год подряд вводится более 40 тыс. кв. м. Причем, цены на жилье приемлемые - на уровне 30-35 тыс. руб. за квадратный метр. Находка очень подходит под малоэтажную застройку, кстати, из этих 40 тыс. кв. м построенного жилья около половины представлено малоэтажным индивидуальным жильем. И сейчас в черте города мы строим поселки со всеми удобствами по примеру владивостокского "Радово", но более комфортные. Находка, в отличие от Владивостока, имеет более удобный рельеф, здесь есть возможность для выделения земли под индивидуальную застройку даже на берегу моря. Например, во Врангеле "Транснефть" намерена строить целый микрорайон для работников нефтеналивного порта, в том числе коттеджи, земля под него уже выделена. Мы поддерживаем строительные компании, готовые строить Находку, и готовим программу переселения из ветхого жилья. Кстати, максимальный срок проведения всех слушаний по выделению земель под строительство жилья занимает у нас максимум 6 месяцев.