Партии на выборах спрятались от избирателей за самовыдвиженцами

Вчера вечером, 1 февраля в 18.00, в Приморье завершился процесс выдвижения кандидатов на должности глав муниципальных образований и депутатов местных органов представительной власти. "Львиную долю" списков составляют самовыдвиженцы.

Кандидатов от партий можно, как говорится, пересчитать по пальцам одной руки. Партии сознательно скрывают, кого из претендентов они поддерживают, опасаясь, что отрицательный рейтинг партии помешает их выдвиженцам победить, объясняют феномен российской политической жизни эксперты.

Досье 14 марта - единый день голосования по России. Приморцы в этот день будут избирать 11 глав муниципальных образований и 126 депутатов 7 местных органов представительной власти.

На должность глав МО претендуют 32 человека, из которых 29 - самовыдвиженцы, и лишь трое официально идут от партий. На 126 вакантных депутатских мандатов, по нашим последним данным, претендуют 91 кандидат в депутаты, в том числе, избирательные объединения выдвинули 31 кандидата, а остальные 60 - опять-таки самовыдвиженцы. Между тем доподлинно известно, что приморские отделения всех парламентских партий принимают активное участие в выборах.

- Приморское региональное отделение партии "Единая Россия" ведет избирательную кампанию "Март-2010" в рамках закона, это наш принцип. Согласно уставу партии, изменения были внесены на 11-м съезде "Единой России" в ноябре 2009 г., мы провели праймериз - внутрипартийное голосование во всех муниципальных образованиях, где весной состоятся выборы. Мы полностью владеем информацией о положении дел на территориях. На выборы идем сплоченной командой, понимая, что кроме "Единой России", сегодня нет политической силы, способной взять на себя ответственность за проблемы в городах и селах края. Выдвигаем эффективных, популярных, ответственных людей, которых поддерживают не только местные партийные организации, но и общественные объединения. А самовыдвиженцев, не прошедших согласование с президиумом Регионального политсовета, мы персонально рассматриваем и по уставу имеем право исключить из партии, - заявил "ЗР" через пресс-службу секретарь Регионального политсовета партии "Единая Россия" Игорь КОРОЛЕВ.

Несмотря на активное участие в выборах, официально, по крайней мере, на момент сдачи материала в номер, "Единая Россия" не выдвинула ни одного (!) кандидата на должность главы муниципального образования.

- У нас нет кандидатов, выдвинутых партией, но на каждом избирательном округе есть претенденты, которых мы поддерживаем. Своих людей мы "спрятали", потому что есть негласная установка "мочить" "Справедливую Россию" - не давать ей выступать и создавать всевозможные препятствия, - откровенно объяснил партийную тактику один из лидеров Приморского регионального отделения "Справедливой России" Александр ЮРТАЕВ.

Официально "Справедливая Россия" тоже не выдвинула ни одного (!) кандидата.

- Мы дважды поднимали вопрос о выборах на пленуме и бюро крайкома партии. Выдвинули своих кандидатов на должность глав муниципальных образований в Ханкайском, Анучинском, Шкотовском районах. Участвуем в дополнительных выборах в Уссурийске, Спасском районе, Октябрьском, Партизанском и многих других. При формировании своих партийных списков кандидатов проводили районные собрания, затем рассматривали на пленумах местных отделений. По итогам тайного голосования составлялись списки. Во всех округах выдвинуты наши кандидаты, которым оказываем юридическую помощь, их поддерживает наша, как мы говорим, краевая агит-бригада, которая выезжает в районы, - сообщил "ЗР" член крайкома КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.

Получается, что коммунисты выдвинули своих кандидатов по всем округам, но, по информации на момент сдачи материала в номер, официально от КПРФ идет всего лишь один (!) претендент.

- Выборы кандидатов от ЛДПР состоялись на краевой конференции 10 января, на которой собрались делегаты из первичных организаций партии. Выдвигаем 30 человек, в том числе двоих - в Ханкайском и Анучинском районах - на должность главы администрации муниципального образования, - сообщил "ЗР" координатор ЛДПР по Приморскому краю Евгений ЗОТОВ.

ЛДПР озвучила фамилии своих двух кандидатов на должность глав администраций.

- Проблема в том, что у партий не во всех районах созданы дееспособные ячейки. Порой не хватает достойных людей. Но главное - если социологические исследования показывают, что узнаваемость и рейтинг партии низки на данной территории, то политтехнологи советуют не афишировать партийную принадлежность и идти кандидату как самовыдвиженцу, - пояснил "ЗР" на условиях анонимности эксперт по избирательным технологиям.

Таким образом, по наличию или отсутствию официального кандидата от партии можно уверенно судить, как сама партия оценивает собственный рейтинг на той или иной территории. Эта информация может оказаться полезной избирателям, желающим сознательно сделать свой политический выбор. Но ведь партии создавали как раз для того, чтобы они открыто выдвигали и отвечали за своих выдвиженцев? Все не как у людей...