www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

"Молодая гвардия" объявляет набор добровольцев

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Самый молодой депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН возглавил региональную организацию "Молодой гвардии", молодежного крыла "Единой России".

Причины отставки предыдущего руководителя Вадима КАЗАНЦЕВА не объясняются. Обращает на себя внимание, что она произошла в одно время с информацией о том, что якобы непонятно куда "потерялись" средства, выделенные на молодежную политику. Новый лидер, Валерий Кан, пока работает с приставкой "исполняющий обязанности", и ему еще предстоит пройти утверждение на краевой конференции "Молодой гвардии".

- С теми, кто видит в "Молодой гвардии" коммерческий проект, - нам не по пути. Мы объявляем набор настоящих энтузиастов, желающих работать на благо общества, - сообщил "ЗР" Валерий Кан. - В первую очередь мы займемся помощью людям с ограниченными физическими возможностями.

Новый лидер молодогвардейцев и его молодые помощники неделю назад, 26 января, встретились с руководителями организаций инвалидов, которые рассказали о своих проблемах. Например, они не могут передвигаться по городу. Во время эксперимента маршрут в 1 км в центре города, который здоровый человек преодолевает за 15 минут, дважды чуть не закончился серьезными травмами, а то и гибелью для человека в инвалидной коляске.

Молодогвардейцы приняли решение начать работу по созданию специальных пандусов для колясочников у самых важных зданий - аптек, поликлиник, административных зданий. 28 января они по сооруженным ранее пандусам доставили детей-инвалидов из уссурийского реабилитационного центра в спорткомплекс Уссурийска "Ледовая арена". 2 февраля уссурийские молодогвардейцы начнут установку нового пандуса. Во Владивостоке помогут инвалиду отремонтировать сгоревшую квартиру...

Планы большие. Для их реализации приморское отделение "Молодой гвардии" объявляет новый набор настоящих добровольцев, готовых работать на благо общества бескорыстно.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru