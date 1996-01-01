"Молодая гвардия" объявляет набор добровольцев

Самый молодой депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН возглавил региональную организацию "Молодой гвардии", молодежного крыла "Единой России".

Причины отставки предыдущего руководителя Вадима КАЗАНЦЕВА не объясняются. Обращает на себя внимание, что она произошла в одно время с информацией о том, что якобы непонятно куда "потерялись" средства, выделенные на молодежную политику. Новый лидер, Валерий Кан, пока работает с приставкой "исполняющий обязанности", и ему еще предстоит пройти утверждение на краевой конференции "Молодой гвардии".

- С теми, кто видит в "Молодой гвардии" коммерческий проект, - нам не по пути. Мы объявляем набор настоящих энтузиастов, желающих работать на благо общества, - сообщил "ЗР" Валерий Кан. - В первую очередь мы займемся помощью людям с ограниченными физическими возможностями.

Новый лидер молодогвардейцев и его молодые помощники неделю назад, 26 января, встретились с руководителями организаций инвалидов, которые рассказали о своих проблемах. Например, они не могут передвигаться по городу. Во время эксперимента маршрут в 1 км в центре города, который здоровый человек преодолевает за 15 минут, дважды чуть не закончился серьезными травмами, а то и гибелью для человека в инвалидной коляске.

Молодогвардейцы приняли решение начать работу по созданию специальных пандусов для колясочников у самых важных зданий - аптек, поликлиник, административных зданий. 28 января они по сооруженным ранее пандусам доставили детей-инвалидов из уссурийского реабилитационного центра в спорткомплекс Уссурийска "Ледовая арена". 2 февраля уссурийские молодогвардейцы начнут установку нового пандуса. Во Владивостоке помогут инвалиду отремонтировать сгоревшую квартиру...

Планы большие. Для их реализации приморское отделение "Молодой гвардии" объявляет новый набор настоящих добровольцев, готовых работать на благо общества бескорыстно.