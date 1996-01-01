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Депутаты вступились за корейский кедр
Несмотря на противодействие лесозаготовителей, приморские законодатели вступились за кормовую основу дальневосточной тайги - корейский кедр и поставили заслон перед коррупционными проектами законов.
Новости есть и для предпринимателей - для тех, кто работает по патенту, увеличены размеры возможного годового дохода.
- Мы должны привести приморские законы в соответствие с российским законодательством. Раньше с тех, кто работает по патенту, взимали сбор, а теперь они должны будут уплачивать пошлину в Налоговую инспекцию, - пояснил депутат Леонид ПРЕМИНГЕР. - Изменения коснутся тех, чей бизнес связан с автотранспортными услугами и общепитом.
Налоговый кодекс РФ требует размеры годового дохода предприятий по оказанию автотранспортных услуг дифференцировать на грузовые и пассажирские, а услуги общественного питания - на заведения с залами для обслуживания посетителей и объекты без таковых.
Депутаты утвердили размеры потенциально возможного к получению годового дохода индивидуальными предпринимателями, работающими по патенту в этих видах бизнеса. На автотранспортные услуги они составят для предприятий: по перевозке грузов - 180 тыс. руб; по перевозке пассажиров - 96 тыс. руб. Для общепита ограничения составят: для заведений, имеющих залы обслуживания посетителей, - 30 тыс. руб; а для не имеющих залов для обслуживания посетителей - 120 тыс. руб.
Бюджет вырос
На первой в новом, 2010 году сессии депутаты ЗС ПК скорректировали бюджет. Поправки понадобились, потому что федеральный центр внес изменения в целевую программу "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья". В результате Приморский край получил дополнительные целевые средства. Кроме того, зима выдалась значительно более холодной, и пришлось выделить 700 млн руб. на дополнительную закупку мазута. Да к тому же от бюджета-2009 остались неиспользованные средства, около 16 млрд руб., и их тоже надо было перебросить. Депутаты ЗС ПК поддержали все предложенные поправки.
После корректировки доходная часть краевого бюджета увеличилась на 2,1 млрд руб. Расходы увеличены на 12,6 млрд руб., большая часть которых предназначена для реализации подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". Стоит отметить - эти расходы будут покрыты из федеральной казны и неиспользованных остатков приморского бюджета за 2009 год.
С учетом одобренных изменений параметры краевого бюджета на 2010 г. составляют:
- по доходам - 64 млрд 341 млн 898,40 тыс. руб. (до корректировки - 62 234 848,40 тыс. руб.);
- по расходам - 85 млрд 50 млн 991,48 тыс. руб. (до корректировки - 70 млрд 398 млн 6,85 тыс. руб.);
- размер дефицита - 20 млрд 709 млн 93,08 тыс. руб. (до корректировки - 10 млрд 163 млн 158,45 тыс. руб.).
- Дефицит большой. Но ведь большая его часть покрывается за счет средств бюджета-2009. Главное - существенно выросла статья расходов, и мы сможем больше средств направить на социальные статьи, - прокомментировал изменения депутат Геннадий ЛАЗАРЕВ.
Законодатели против коррупции
Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Законодательном Собрании Приморского края коллегам- депутатам представил лично спикер приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ.
Суть изменений в том, что теперь антикоррупционную экспертизу приморских законов будет проводить не только комиссия Законодательного Собрания по противодействию коррупции, но и правовое управление аппарата ЗС ПК. Кроме того, расширен перечень требований, предъявляемых при разработке проекта закона Приморского края. Документ позволит выявлять коррупциогенные факторы для их последующего устранения.
Дополнительной гарантией послужит открытость процедур антикоррупционной экспертизы. Любой желающий сможет ознакомиться с информацией о проведенных антикоррупционных экспертизах и заключениях на них на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края.
Депутаты за сохранение корейского кедра
Депутаты ЗС ПК поддержали обращение экологов и приняли решение внести в Красную книгу Приморского края корейский кедр, как кормовую основу дальневосточной тайги.
Кедр был под охраной с 1999 г. по краевому закону, который был отменен в 2007 г. в связи с введением в действие нового Лесного кодекса РФ. В результате в 2009г. экспорт древесины кедра вырос до невиданных за последние полсотни лет размеров и через 15 лет может оказаться под угрозой полного исчезновения, прогнозируют эксперты.
- Ситуация с рубками кедра вышла из-под контроля. Если сейчас выехать в лес, то вы увидите, что 50-60% лесовозов идут с кедром, - пояснил ситуацию председатель комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО, представлявший проект постановления. - Исключение кедра из браконьерских рубок не позволит его сохранить - необходимо также исключить его и из легальных рубок, как промышленных, так и промежуточных. Данный вопрос рассматривался на двух заседаниях комитета с участием экспертов, и мы пришли к выводу, что необходимо включить кедр в Красную книгу Приморского края.
Депутат отметил, что данные шаги - начало серьезной депутатской работы по сохранению этого ценного дерева. Законодатели намерены ограничить заготовку кедровых орехов, увеличить площадь посадок кедра и количество питомников по выращиванию его саженцев.
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