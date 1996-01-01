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Прокурор против мэра Дальнегорска
Бюджету Дальнегорского городского округа действиями главы ДГО Григория КРУТИКОВА нанесен ущерб на сумму почти в 3 млн руб. Такой вывод сделал прокурор города Дальнегорска Николай СКОРИК по итогам проверки коррупционного законодательства.
Прокурор заявил, что, поскольку в действиях Г. Крутикова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 286, ч.2 УК РФ, материалы проверки по факту превышения служебных полномочий главой ДГО направлены в следственный отдел по Дальнегорску СУ СК при прокуратуре РФ по Приморскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании.
Прокуратура Дальнегорска провела проверку правовых документов по расходованию бюджетных средств ДГО, в том числе при выплате зарплаты муниципальным служащим. Согласно Уставу Дальнегорска и решению городской думы о бюджете на 2008 г. органы местного самоуправления не могли принимать решения в 2008 г. по увеличению штатов. Однако глава Дальнегорска увеличил численность работников горадминистрации на 5 штатных единиц. Если на 1 января 2008 г. в администрации ДГО числилось 67 штатных единиц, то на конец года их было 72. Это привело к росту затрат из городского бюджета на их содержание: затраты выросли на 1,8 млн руб. Прокурор города полагает, что это крупный ущерб для городского бюджета.
Другая кадровая промашка мэра Григория Крутикова - введение должности руководителя аппарата администрации. В соответствии с решением суда, признавшего недействительным распоряжение главы о введении этой должности, Крутиков должен был бы просто уволить руководителя аппарата администрации, расторгнув с ним трудовой договор. Но вместо этого мэр сократил человека, занимавшего эту должность. И как сокращенный бывший сотрудник администрации получил из местного бюджета 479 тыс. руб.
Всего за 2008 г. бюджету ДГО в результате действий мэра был нанесен ущерб на сумму 2 млн 991 тыс. руб.
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