Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выборы президента Украины начались с Приморского края
Одними из первых за президента Украины, выборы которого состоялись в минувшее воскресенье, проголосовали украинцы, живущие в Приморье. Не всем прибывшим на избирательный участок дали эту возможность. Но те, кто заполнил бюллетени, в подавляющем большинстве поддержали кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА.
По мнению экспертов, около половины приморцев имеют украинские корни, а половина из них - родственников на исторической родине. По официальным данным, в Приморье живут 88 тыс. этнических украинцев. Впрочем, они имеют российские паспорта. На Дальнем Востоке официально было зарегистрировано всего 333 украинских избирателя. В основном это те, кто приехал в Россию на заработки еще в 90-е годы и сохранил гражданство. Впрочем, выяснилось, что органы власти Украины знают не обо всех своих подданных. По окончании голосования цифра увеличилась до 345.
Но некоторые из прибывших на избирательный участок, даже предъявив украинский паспорт, не получили бюллетень для голосования, так как не смогли подтвердить свой статус в России. Например, из Тавричанки приехал украинец, живущий в Приморье с 2005 г. Паспорт Украины у него в порядке. Но вот миграционной карточки при себе не оказалось, и ему бюллетень для голосования не выдали. В итоге приняли участие в выборах президента Украины на Дальнем Востоке всего 27 человек. Похоже, граждане попросту не знали, что могут голосовать во Владивостоке. Из голосовавших 16 человек отдали голоса за лидера оппозиции Виктора Януковича, трое - за Юлию ТИМОШЕНКО, двое - за президента Виктора ЮЩЕНКО и по одному - за других кандидатов.
Проголосовать фактически могли лишь те, кто смог добраться до Владивостока, где на территории генерального консульства Украины и был организован единственный на всех дальневосточников избирательный участок под номером 82.
- Избирательные бюллетени - документы строгой отчетности, требующие надлежащей охраны. Увеличить количество избирательных участков теоретически можно. Но на это необходимы огромные организационные и финансовые затраты, что едва ли оправданно, - пояснил "ЗР" генеральный консул Украины во Владивостоке Александр ДАНИЛЬЧЕНКО. - Я бы хотел поблагодарить местные власти за помощь в проведении выборов. Голосование прошло спокойно, без происшествий.
На территории России действовали всего пять избирательных участков: помимо посольства в Москве и генконсульства во Владивостоке, еще в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени. Официально было зарегистрировано 60 тысяч граждан Украины, причем более половины живут в Москве. Избиратели, голосовавшие в России, отдали предпочтение Януковичу. В Москве его результат составил более 50% голосов. На втором месте оказался Сергей ТИГИПКО с результатом около 13%, а Тимошенко на третьем - с 11%. Примерно такой же расклад в Санкт-Петербурге. Да и другим гражданам Украины, проживающим за пределами страны, стал наиболее симпатичен лидер Партии регионов - за него проголосовали 30,85% избирателей. Второе место заняла Тимошенко с 23,17%, а на третье место вышел Виктор Ющенко с 15,65%.
ДосьеВ целом по итогам первого тура выборов президента Украины лидером стал Виктор ЯНУКОВИЧ, набравший более 35%. На втором месте с 25% Юлия ТИМОШЕНКО. Следующими идут: Сергей ТИГИПКО - 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК - 6,97%, Виктор ЮЩЕНКО - 5,51%, Петр СИМОНЕНКО - 3,54%, Владимир ЛИТВИН - 2,33%, Олег ТЯГНИБОК - 1,45%, Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 0,41%. Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.
Выборы, как и в 2004 г., разделили Украину на две части. Виктор Янукович предсказуемо победил в регионах Восточной Украины. Он почти везде лидирует с отрывом от остальных кандидатов. Тимошенко выиграла во всех регионах центра и Западной Украины за исключением Закарпатья, где неожиданно победил Янукович. В Киеве Юлия Тимошенко набрала 35,76%, Сергей Тигипко - 18,95%, Виктор Янукович - третий с результатом 15,88%. Кстати, как отмечают эксперты, новой фигуре - экс-председателю центробанка Украины Сергею Тигипко попросту не хватило времени на раскрутку.
Куча наблюдателей, включая грузинский спецназ, существенных нарушений не отметили. Хотя были и забавные.
Украинский закон запрещает обнародовать результаты опросов избирателей за две недели голосования, но киевский журналист Мустафа НАЙЕМ сделал это в своем блоге, заменив фамилии спиртными напитками: Янукович - водка, Тимошенко - чача, Ющенко - пиво "Медовое" (нынешний президент - пчеловод), Тигипко - пиво марки "Приватная" (ранее работал в "Приватбанке"), Яценюк - пиво черновицкое (он родом из Черновцов). И господин Найем сообщал: за Водку - 40%, за Чачу - 24%....
Не обошлось на выборах и без экзотики - ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты жителя Ивано-Франковской области Василия Протывсих (на русском - Противвсех), который до начала октября носил фамилию Гуменюк. Но избежали главного - протовостояния на Майдане.
Во второй тур вышли двое - Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Генеральное консульство Украины во Владивостоке вновь откроет свои двери для всех сограждан, желающих принять участие в выборах президента страны.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке