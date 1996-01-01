Выборы президента Украины начались с Приморского края

Одними из первых за президента Украины, выборы которого состоялись в минувшее воскресенье, проголосовали украинцы, живущие в Приморье. Не всем прибывшим на избирательный участок дали эту возможность. Но те, кто заполнил бюллетени, в подавляющем большинстве поддержали кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА.

По мнению экспертов, около половины приморцев имеют украинские корни, а половина из них - родственников на исторической родине. По официальным данным, в Приморье живут 88 тыс. этнических украинцев. Впрочем, они имеют российские паспорта. На Дальнем Востоке официально было зарегистрировано всего 333 украинских избирателя. В основном это те, кто приехал в Россию на заработки еще в 90-е годы и сохранил гражданство. Впрочем, выяснилось, что органы власти Украины знают не обо всех своих подданных. По окончании голосования цифра увеличилась до 345.

Но некоторые из прибывших на избирательный участок, даже предъявив украинский паспорт, не получили бюллетень для голосования, так как не смогли подтвердить свой статус в России. Например, из Тавричанки приехал украинец, живущий в Приморье с 2005 г. Паспорт Украины у него в порядке. Но вот миграционной карточки при себе не оказалось, и ему бюллетень для голосования не выдали. В итоге приняли участие в выборах президента Украины на Дальнем Востоке всего 27 человек. Похоже, граждане попросту не знали, что могут голосовать во Владивостоке. Из голосовавших 16 человек отдали голоса за лидера оппозиции Виктора Януковича, трое - за Юлию ТИМОШЕНКО, двое - за президента Виктора ЮЩЕНКО и по одному - за других кандидатов.

Проголосовать фактически могли лишь те, кто смог добраться до Владивостока, где на территории генерального консульства Украины и был организован единственный на всех дальневосточников избирательный участок под номером 82.

- Избирательные бюллетени - документы строгой отчетности, требующие надлежащей охраны. Увеличить количество избирательных участков теоретически можно. Но на это необходимы огромные организационные и финансовые затраты, что едва ли оправданно, - пояснил "ЗР" генеральный консул Украины во Владивостоке Александр ДАНИЛЬЧЕНКО. - Я бы хотел поблагодарить местные власти за помощь в проведении выборов. Голосование прошло спокойно, без происшествий.

На территории России действовали всего пять избирательных участков: помимо посольства в Москве и генконсульства во Владивостоке, еще в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тюмени. Официально было зарегистрировано 60 тысяч граждан Украины, причем более половины живут в Москве. Избиратели, голосовавшие в России, отдали предпочтение Януковичу. В Москве его результат составил более 50% голосов. На втором месте оказался Сергей ТИГИПКО с результатом около 13%, а Тимошенко на третьем - с 11%. Примерно такой же расклад в Санкт-Петербурге. Да и другим гражданам Украины, проживающим за пределами страны, стал наиболее симпатичен лидер Партии регионов - за него проголосовали 30,85% избирателей. Второе место заняла Тимошенко с 23,17%, а на третье место вышел Виктор Ющенко с 15,65%.

Досье В целом по итогам первого тура выборов президента Украины лидером стал Виктор ЯНУКОВИЧ, набравший более 35%. На втором месте с 25% Юлия ТИМОШЕНКО. Следующими идут: Сергей ТИГИПКО - 13,05%, Арсений ЯЦЕНЮК - 6,97%, Виктор ЮЩЕНКО - 5,51%, Петр СИМОНЕНКО - 3,54%, Владимир ЛИТВИН - 2,33%, Олег ТЯГНИБОК - 1,45%, Анатолий ГРИЦЕНКО - 1,2%, Инна БОГОСЛОВСКАЯ - 0,41%. Не поддержали ни одного из кандидатов 2,2% избирателей.

Выборы, как и в 2004 г., разделили Украину на две части. Виктор Янукович предсказуемо победил в регионах Восточной Украины. Он почти везде лидирует с отрывом от остальных кандидатов. Тимошенко выиграла во всех регионах центра и Западной Украины за исключением Закарпатья, где неожиданно победил Янукович. В Киеве Юлия Тимошенко набрала 35,76%, Сергей Тигипко - 18,95%, Виктор Янукович - третий с результатом 15,88%. Кстати, как отмечают эксперты, новой фигуре - экс-председателю центробанка Украины Сергею Тигипко попросту не хватило времени на раскрутку.

Куча наблюдателей, включая грузинский спецназ, существенных нарушений не отметили. Хотя были и забавные.

Украинский закон запрещает обнародовать результаты опросов избирателей за две недели голосования, но киевский журналист Мустафа НАЙЕМ сделал это в своем блоге, заменив фамилии спиртными напитками: Янукович - водка, Тимошенко - чача, Ющенко - пиво "Медовое" (нынешний президент - пчеловод), Тигипко - пиво марки "Приватная" (ранее работал в "Приватбанке"), Яценюк - пиво черновицкое (он родом из Черновцов). И господин Найем сообщал: за Водку - 40%, за Чачу - 24%....

Не обошлось на выборах и без экзотики - ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты жителя Ивано-Франковской области Василия Протывсих (на русском - Противвсех), который до начала октября носил фамилию Гуменюк. Но избежали главного - протовостояния на Майдане.

Во второй тур вышли двое - Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Генеральное консульство Украины во Владивостоке вновь откроет свои двери для всех сограждан, желающих принять участие в выборах президента страны.