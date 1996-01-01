Остров Русский открыт для иностранцев

Премьер-министр России Владимир ПУТИН исключил остров Русский из перечня территорий с регламентированным посещением для иностранных граждан, после своего визита в Приморье.

В соответствии с постановлением, подписанным Путиным, МИД России поручено проинформировать иностранные дипломатические и консульские представительства, аккредитованные в России, об изменении статуса острова. Даже после открытия Владивостока в 1989 г., остров, на котором в 2012 г. пройдет саммит АТЭС, оставался закрытой территорией, поскольку на нем располагались воинские части и укрепления.