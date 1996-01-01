Опора России появилась в Китае

Официальное представительство "Опоры России" открылось в свободной экономической зоне г. Хунчунь, провинция Цзилинь, КНР в конце декабря.

Приморское региональное отделение "Опоры России" стало первой общественной организацией Дальнего Востока России, открывшей свое представительство в провинции Цзилинь (КНР), получив от китайских властей официальное разрешение на осуществление общественной деятельности на территории Китая. Цель открытия представительства - оказание помощи российским организациям и предпринимателям и защите интересов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности. Сотрудники представительства готовы оказывать широкий спектр консультационных услуг по сопровождению сделок, вопросам законодательства и поиску потенциальных клиентов в Китае и России, - сообщил член совета "Опоры России", председатель Приморского регионального отделения Игорь САВИНОВ.