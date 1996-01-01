В Рудную Пристань придет железная дорога

У Дальнегорска будет новый генеральный план. В канун Нового года руководитель разработчиков генерального плана Дальнегорского городского округа Сергей КОВАЛЕВ (ОАО "Приморгражданпроект") представил материалы на суд специалистов.

Действующий на территории ДГО генеральный план застройки г. Дальнегорска утвержден еще в 1979 году. За прошедшее время он устарел морально и не отражает сложившиеся за прошедшие десятилетия экономические и социальные реалии на территории округа. Кроме того, за прошедшее время значительно изменилось законодательство. Вступили в действие Земельный, Водный, Лесной, Градостроительный кодексы, регламентирующие правила хозяйственного использования, застройки земель. В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Приморского края, со "Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 г." предусмотрено строительство крупных грузовых терминалов в составе морского перегрузочного порта "Рудная Пристань".

На рабочем совещании был предложен целый ряд проектных решений: о развитии территории под заселение в микрорайоне "Горелое", на территориях прибрежного района округа в селах Каменка, Лидовка; о целесообразности предложения о градостроительном освоении под жилищное строительство в районе бывшего эстонского поселения на р. Кривой (расселение из зон, неблагоприятных по экологическим требованиям). Прозвучало предложение о переносе транспортного коридора под прокладку железной дороги и газопровода. Все идеи были одобрены. Существующим проектом предполагается проложить транспортный коридор от Кавалерово через Высокогорск до Дальнегорска. Разработчики предложили перенести этот коридор в долину реки Монастырки, с выходом на Кавалерово через Зеркальное. Развитие порта станет логическим продолжением железной дороги, а земли под новый населенный пункт предусматриваются как вариант защиты от промышленных загрязнений жителей Рудной Пристани.

О строительстве железнодорожной ветки Новочугуевка -Рудная Пристань - Ольга как об одном из железнодорожных проектов сказано в предложенной на рассмотрение регионов "Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.". До 14 декабря документ обсудили в регионах, а затем он был передан на рассмотрение в правительство. Разработчики концепции основываются на том, что плотность железных дорог на ДВ в 3,6 раза ниже, чем в среднем по России. Один из разделов документа посвящен модернизации железнодорожной инфраструктуры, строительству новых магистралей. Намечено сооружение технологических железнодорожных линий Новочугуевка - Рудная Пристань - бухта Ольга, Углегорск - Смирных.

Как уточнили в полпредстве ДФО, все замечания и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, будут учтены при подготовке окончательной редакции проекта стратегии.