КНДР напомнила о своем потенциале

Сергей ДАРЬКИН провел протокольную встречу с Генеральным консулом Корейской Народной Демократической Республики в г. Находке товарищем СИМ Гук Реном.

Помимо поздравлений с назначением губернатором корейские товарищи напомнили о 10-летии совместной декларации, подписанной руководителями России и КНДР 19 июля 2000 г. и предусматривающей развитие двусторонних отношений. Приморский край тесно сотрудничает с КНДР в области судостроения.

В начале 2009 г. с судостроительного завода в г. Чхонджин был спущен на воду и передан российскому судовладельцу грузопассажирский паром "Алексей Шиманский", который в настоящее время работает на перевозке грузов, предназначенных для строительства объектов саммита АТЭС-2012 в г. Владивостоке. Кроме этого корейская судостроительная компания выполняет заказ на изготовление четырех самоходных барж водоизмещением 1000 т. Активная деятельность развернута по обмену опытом в области рыбной промышленности, совместно ведется реконструкция северного участка железной дороги КНДР от приграничной станции Туманган до порта Раджин.