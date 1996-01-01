Председатель ЗС ПК Виктор Горчаков ответил на вопросы журналистов

Приморский парламент - Законодательное Собрание (ЗС ПК) - отмечает в январе 2010 г. свое 15-летие. По этому случаю с журналистами встретился председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ, затронув в беседе самые злободневные вопросы.

Конфликт интересов существует

Первые созывы Законодательного Собрания Приморья были весьма разнородны по политическому составу. Депутаты, отстаивая свою точку зрения, порой до двух часов ночи только повестку дня принимали. В последние годы удалось наладить продуктивную работу.

- Страсти не исчезли. Может быть, они не так часто выплескиваются на поверхность, но они присутствуют. Разница интересов, то, что называют "конфликтом интересов", существует. Это никуда не делось. И, наверное, будет существовать во все времена. Другое дело, что формы решения конфликтов, поиск компромиссов стали иными. Помогают опыт - житейский и политический, - пояснил Виктор Горчаков.

Прогульщиков наказать невозможно

Проблем ЗС ПК еще хватает. Некоторые депутаты месяцами не появляются в Законодательном Собрании. Спикер "прогульщиков" покрывать не стал.

- Если честно, меня этот вопрос печалит и раздражает. Но нужно учитывать, что депутаты избирались как от партий, так и по одномандатным округам, - обратил внимание Виктор Горчаков. - И если первых еще могут дисциплинировать товарищи по партии, то вторые считают, что отчитываться они обязаны лишь перед своими избирателями, и юридических способов воздействия на таких депутатов фактически нет. Теоретически их можно отозвать, но практически это сделать невозможно - закон требует провести референдум. Да и нелегко оценить реальную работу депутата.

Например, Юрий СТЕПАНЧЕНКО давно не участвует в заседаниях приморского парламента. "Но он часто звонит мне из Нью-Йорка и просит сделать что-либо для его избирателей в Дальнегорске, поэтому я не имею морального права утверждать, что Степанченко ничего не делает, - пояснил Виктор Горчаков. - Я уж не говорю о ЛЫСАКЕ, который сделал целый ряд дел для своего избирательного округа. Например, недавно мы по его инициативе оборудовали комнату для ветеранов.

Депутат Дмитрий МУДРОВ признан судом виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере, и приговорен к восьми годам лишения свободы. Евгений ОЛОМСКИЙ, по информации Виктора Горчакова, болен. Бывший руководитель "Примтеплоэнерго" Сергей ВАХНИН, в отношении которого велось расследование уголовного дела, около года не приходил на сессии Законодательного Собрания Приморья, но затем появился... чтобы проголосовать за губернатора.

- Вахнин целый год ходил вокруг здания на Светланской, 22. Иногда заходил, здоровался, обещал прийти. Мы ему тоже предложили уйти. Но он не ушел. И вот после долгих размышлений даже пришел, - тяжело вздохнув, сообщил Виктор Горчаков. - Я согласен - так относиться нельзя. Это несимпатично по отношению к коллегам и партии, которая его выдвигала. Я сделал представление и губернатору, и секретарю Политсовета "Единой России" по поводу участия всех депутатов за прошедшие три с лишним года с полной статистикой посещения заседаний комитетов и сессий.

Губернатор будет отчитываться перед депутатами

Нужно повышать ответственность не только депутатов, считает Виктор Горчаков, но и исполнительной власти. По его словам, губернатор края не менее двух раз в год будет отчитываться перед законодательной властью о проделанной работе. Обсуждается вопрос о том, чтобы депутаты участвовали в процессе утверждения первых вице-губернаторов.

В целях демократизации планируется сформировать фракции всех партий, представленных в региональном парламенте, независимо от численности их представителей. Предстоит работа по обеспечению равного доступа партий к СМИ. Избирательная комиссия предложила снизить барьер на выборах с 7% до 5%, и сейчас изучается практика других регионов.

Послание президента подкрепят

В наступившем году предстоит большая работа. В первую очередь по реализации целого ряда инициатив президента. В Совете Федерации 28 декабря состоялся Совет законодателей (орган по взаимодействию Совета Федерации РФ с законодательными органами государственной власти субъектов РФ, созданный в 2002 г.). В его работе принял участие президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Центральным стал вопрос о законодательном обеспечении положений Послания президента Федеральному Собранию, причем не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Приморские депутаты уже начали подготовительную работу.

Холода корректируют бюджет

Одной из главных задач на ближайшее время для депутатов станет корректировка бюджета.

- Зима оказалась совсем не той, что ожидали. Тех ресурсов, что мы запасли в расчете на обычную погоду, мало для прохождения отопительного сезона. Придется дополнительно закупать уголь и мазут, - пояснил Виктор Горчаков. - Серьезного реформирования бюджета, наверное, не будет. Скорее всего, проведем перераспределение средств.

Хотя дефицит бюджета значительный. Во многом из-за софинансирования в программах развития, в частности, в строительстве новой дороги "Седанка - Де-Фриз". Если мы не участвуем, то программа просто не пойдет, - пояснил Виктор Горчаков.

Зато приморские пенсионеры получат еще один миллиард рублей. Те, чей доход не превышает размеры прожиточного минимума, получат региональные доплаты к пенсии.

- На эти цели потребуется 1,1 млрд руб., а в бюджете заложено менее 500 млн. Мы обратились в правительство России с тем, чтобы нам выделили дополнительные средства, - сообщил Виктор Горчаков.

В Приморском крае в 2010 г. прожиточный минимум определен в 5 685 руб. Размер социальной доплаты к пенсии устанавливается индивидуально и должен довести доход до прожиточного минимума. В среднем доплата - около 1500 руб.

50 заседаний

В целом за три года работы Законодательное Собрание четвертого созыва провело 50 заседаний, приняло 1 987 постановлений и 560 законов.

- Парламентаризм в Приморском крае развивается нормально и не отстает от среднероссийского темпа. По результатам деятельности мы соответствуем уровню соседних регионов, - дал оценку Виктор Горчаков. И все журналисты заметили: откровенности у спикера прибавилось.