КПРФ указало на дверь депутату Алексееву

Бюро Приморского крайкома КПРФ 17 января рассмотрело персональное дело члена партии, депутата Законодательного собрания Приморского края Эдуарда АЛЕКСЕЕВА и единогласно приняло решение исключить его из КПРФ, а также предложило ему добровольно сложить с себя полномочия депутата.

Эдуард Алексеев поддержал кандидатуру Сергея ДАРЬКИНА на должность губернатор Приморского края вопреки решению бюро крайкома КПРФ. Впрочем, соратники по партии давно были им недовольны.

- Персональное дело в отношении Алексеева было возбуждено еще 14 ноября. Он самоустранился от работы с первичными организациями, назначал на должности сторонников конкурирующих партий, не платил партмаксимум, - пояснил член бюро крайкома КПРФ, депутат ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ. - Мы под роспись пригласили Алексеева на заседание бюро крайкома, но он не пришел.

Зато прислал письменное объяснение на двух листах, в котором заявил, что готов к исключению из партии. "Не стесняйтесь - исключайте,- написал Алексеев. - Партмаксимум не платил и платить не буду".

Стоит пояснить, КПРФ, кроме партийных взносов, ввела для своих членов, являющихся депутатами, дополнительный сбор в казну партии в размере 18-20% от зарплаты, то есть Алексеев должен был ежемесячно перечислять примерно 25 тыс. руб., но не делал этого.

В Законодательное собрание Приморского края он был избран по партийному списку КПРФ. Тем не менее, отозвать его с должности депутата партия не может, так как лишение партийного билета по действующему российскому и краевому законодательству не является достаточным основанием. Партия может лишь предложить добровольно сложить свои полномочия.