www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

КПРФ указало на дверь депутату Алексееву

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бюро Приморского крайкома КПРФ 17 января рассмотрело персональное дело члена партии, депутата Законодательного собрания Приморского края Эдуарда АЛЕКСЕЕВА и единогласно приняло решение исключить его из КПРФ, а также предложило ему добровольно сложить с себя полномочия депутата.

Эдуард Алексеев поддержал кандидатуру Сергея ДАРЬКИНА на должность губернатор Приморского края вопреки решению бюро крайкома КПРФ. Впрочем, соратники по партии давно были им недовольны.

- Персональное дело в отношении Алексеева было возбуждено еще 14 ноября. Он самоустранился от работы с первичными организациями, назначал на должности сторонников конкурирующих партий, не платил партмаксимум, - пояснил член бюро крайкома КПРФ, депутат ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ. - Мы под роспись пригласили Алексеева на заседание бюро крайкома, но он не пришел.

Зато прислал письменное объяснение на двух листах, в котором заявил, что готов к исключению из партии. "Не стесняйтесь - исключайте,- написал Алексеев. - Партмаксимум не платил и платить не буду".

Стоит пояснить, КПРФ, кроме партийных взносов, ввела для своих членов, являющихся депутатами, дополнительный сбор в казну партии в размере 18-20% от зарплаты, то есть Алексеев должен был ежемесячно перечислять примерно 25 тыс. руб., но не делал этого.

В Законодательное собрание Приморского края он был избран по партийному списку КПРФ. Тем не менее, отозвать его с должности депутата партия не может, так как лишение партийного билета по действующему российскому и краевому законодательству не является достаточным основанием. Партия может лишь предложить добровольно сложить свои полномочия.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru