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11 кресел мэров в Приморье временно вакантны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье стартовали избирательные кампании по выборам в органы местного самоуправления, сообщили "ЗР" в приморском крайизбиркоме.

С 13 по 23 декабря 2009 года на тринадцати территориях Приморского края были назначены 23 избирательные кампании, из них в единый день 14 марта пройдет голосование в 22 органа самоуправления, а 28 февраля - повторные выборы главы Новолитовского сельского поселения Партизанского района. Предстоит избрать глав одиннадцати муниципальных образований, а также сформировать представительные органы семи муниципальных районов. Кроме того, на 14 марта назначены дополнительные выборы депутатов четырех муниципальных образований. Всего на предстоящих выборах решится судьба 126 депутатских мандатов. На всех территориях активно начался период выдвижения кандидатов, который завершится 1 февраля.

В Красноармейском муниципальном районе на 14 февраля 2010 года на территории трех сельских поселений: Дальнекутского, Мельничного, Таежненского назначено проведение местного референдума по вопросу: "Согласны ли Вы на объединение Таежненского, Дальнекутского и Мельничного сельских поселений в единое сельское поселение?".

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