Каждая территория нащупывает свой путь развития

Накануне нового года "ДК" в компании с журналистами ведущих СМИ региона подводил итоги с полпредом Президента РФ в ДВФО Виктором ИШАЕВЫМ. Виктор Иванович –обстоятельный собеседник, легко оперируя цифрами, он всегда переводит экономику на житейский язык. В представлении полпреда 2009 год был удачным – вопреки глобальным кризисным проблемам в российской экономике.

Макроэкономический след

По итогам 2009 года по экономическим показателям Дальний Восток выглядит лучше, чем другие округа и Россия в целом. Есть несколько принципиальных показателей, по которым можно диагностировать состояние экономики, – они у нас в норме. По некоторым, как, к примеру, инвестиции в основной капитал, есть существенный рост. Это говорит о том, что в регион приходят деньги, у людей есть рабочие места, заработная плата, социальный климат становится более мягким.

Государство обратило пристальное внимание на Дальний Восток, в настоящее время здесь реализуются крупнейшие проекты. В Якутии завершается строительство первой очереди ВСТО, в Приморье – целый комплекс масштабных объектов, которые в 2012 году позволят Владивостоку провести саммит АТЭС. Столица Приморья – это стройплощадка, где работает весь округ, это пример эффективной межрегиональной кооперации. Каждая территория нащупывает свои пути развития. На Сахалине введен в строй завод по сжижению газа, растет добыча углеводородов. Чукотка в 3,5 раза увеличила добычу золота.

За год существенно снизилось количество официально зарегистрированных безработных – со 136 до 104 тысяч человек. При этом всегда в наличии порядка 87 тысяч вакансий – работы хватает. Я не знаю в округе населенных пунктов, где люди чувствовали бы себя обреченно. Если обнаружу, то буду заниматься их проблемами предметно сам. Остается непростой ситуация с моногородами. Что можно сделать, если вся экономика города завязана на добычу, к примеру, вольфрама, а рынок его не берет? Необходимо развивать другие производства, строить дороги, заниматься лесозаготовками, можно организовать работу на объектах ЖКХ... Все – и органы власти, и собственники – должны заниматься тем, чтобы удержать предприятие на плаву до того времени, когда изменится конъюнктура рынка. Светлогорья в округе повториться не должно.

На выгодном рубеже

В этом году между Россией и Китаем подписано соглашение о реализации обширного перечня совместных проектов. Оно не является секретным, любой желающий может найти его в Интернете, подробно изучить и сделать свои выводы о том, кому выгодны эти договоренности. Я не присутствовал в Пекине при его подписании, но изучил его очень тщательно. Никакого ущерба интересам России (как утверждают некоторые СМИ) я в нем не вижу. Будем ли мы развиваться как индустриальная держава или закреплять себя в качестве сырьевого придатка соседнего государства – это в наших руках. Торговать сырьем или организовывать у себя глубокую переработку? Это вопрос нашей национальной гордости. Об этом говорил в своем послании Федеральному собранию и Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, он был категоричен, назвав сложившуюся сырьевую структуру российской экономики унизительной.

В нашем случае актуальная тема – лесопереработка. Помимо запретительных мер, государство должно создавать условия и стимулы к тому, чтобы глубокая переработка была более выгодной. У меня есть ощущение, что на внешних рынках начинает расти спрос на нашу обработанную древесину, значит, мы на правильном пути.

Хотел бы заметить еще вот что, мы ведь в последние годы с китайской стороной подписывали достаточно много соглашений, но далеко не все они выполнялись. Все зависит от людей, от их воли и желания двигаться вместе. Хочется надеяться, что договоренности 2009 года будут реализовываться на деле. И в любом случае для нас очень важно то, что сегодня Китай раньше выходит из кризиса. Это территория, которая потребляет нашу продукцию.

В 2009 году было много событий, связанных с нефтегазовыми проектами. Со времени начала реализации сахалинских проектов произошли важные изменения в энергетической стратегии России. Когда-то закон о совместном разделе продукции (СРП) позволил привлечь к освоению сахалинских углеводородов колоссальные иностранные инвестиции. Российские компании в то время не могли и не особо стремились в этом участвовать. Потом пришло прозрение – нефтегазовая дорога в Европу не такая гладкая. Должна быть диверсификация в западном и восточном направлениях. Следующее – не надо завязываться только на трубу, нужно строить заводы по сжижению газа (этот энергоноситель можно отправлять на любой рынок – хоть в Африку). Должен быть выбор не только у потребителя, но и у производителя. При этом участие иностранных партнеров в таких проектах тоже важно, ведь они – заинтересованные покупатели.

Именно этот подход сегодня реализуется в полной мере. ВСТО (в том числе с ответвлением на Китай), система газопроводов – Сахалин-Хабаровск-Владивосток, позже Якутия-Хабаровск должны не только дать толчок к развитию новых месторождений и выходу на азиатские рынки, но и сформировать совершенно другой контур региональной экономики. Мы уже говорим не нефть, а нефтехимия, газохимия. Один из первых таких проектов 2009 года – Приморский нефтеперерабатывающий завод.

Курилы – карта политиков

Осенью вновь обострились противоречия вокруг Курильских островов. Сахалинской области пришлось даже отменить презентационные мероприятия в Японии. Моя позиция здесь совершенно определенная – территориальную проблему будут решать уже наши внуки, а мы будем укреплять территориальное сотрудничество, чтобы существующие противоречия ушли наиболее естественным путем.

Мы как-то изучали общественное мнение в Японии. Японцы сами говорят, что вопросы территориального спора всплывают всегда, когда происходит изменение власти, намечаются выборы – это политическая карта. Проблема есть, но решать ее нужно шаг за шагом: мы организовали безвизовый въезд, совместное освоение биоресурсов, давайте делать ответные шаги... Японское руководство не может сказать своему народу: "Все, мы больше не претендуем на территорию, она принадлежит России". Его люди не поддержат. То же самое, так не может сказать и российский президент. Ситуация тупиковая, и не нужно еще дальше загонять себя в этот угол. Давайте создавать основу для переговоров и экономического сотрудничества. Кстати, японские компании, если им выгодно, вкладывают в российские проекты миллиарды долларов, деньги работают, и государство молчит. Мы имеем дело с политикой двойных стандартов? Повернуться друг к другу спиной? Ни в коем случае.

Университет нового времени

2009 год можно считать годом рождения Дальневосточного федерального университета. Для региона это будет образовательное и исследовательское учреждение совершенно нового типа. В течение года шла разработка концепции университета, его формат, идеологию мы обсуждали с президентом Российской академии наук, председателем ДВО РАН, министром образования РФ. Время ставит более сложные задачи, и мы должны готовить специалистов завтрашнего дня для всех территорий Дальнего Востока. Нужно сделать так, чтобы он стал востребованным образовательным и научным центром для стран АТР.

Окончательное решение о структуре университета еще впереди. Есть предложения включить в его состав разные вузы Приморья. Мы должны четко определиться – для чего? Нам важно на новом этапе понять, что такое сегодня дальневосточная наука и как она будет сопряжена с Федеральным университетом. Есть базовые предметы – химия, физика, математика, они могут изучаться везде, в том числе и в Дальневосточном отделении РАН. Но есть именно дальневосточная тематика – это Мировой океан, морские технологии, тектоника и геофизика, вулканология. Этим направлениям должно быть уделено особое внимание.

Сегодня ДФУ – это часть инфраструктуры, которая готовится к проведению во Владивостоке саммита АТЭС. Но мы все понимаем, что международное мероприятие во Владивостоке будет проходить два-три дня, а новый университет должен жить своей долгой и успешной жизнью. Кирпичики этого успеха закладываются именно сейчас.

P.S. В личной жизни случилось очень яркое событие – закончилась губернаторская служба. Я вспоминаю об этом с сожалением. Не верю в то, что, если человек долго работает на одном месте, он теряет азарт и инициативу. У меня было много идей, я мог бы сутками рассказывать о своих планах на будущее. Но президент дал мне другое поручение, и его нужно не обсуждать, а выполнять как положено.

Государство должно развиваться по новому пути. Президент и Председатель Правительства РФ ставят на повестку дня более сложные вопросы – модернизация экономики, политической системы. Без этого Россия будет топтаться на месте. Моя задача сформировать профессиональную команду и вместе с коллегами – губернаторами ДВФО добиваться поставленных целей. Не отрываясь от земли – сбережение людей, возврат всех долгов ветеранам войны, – в 2010 году мы будем отмечать уже 65-ю годовщину Победы, защита интересов региона. Новый год не будет простым.