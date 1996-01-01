Кадровые назначения декабря

Распоряжением руководителя Администрации Президента РФ С.Нарышкина № 1741 на должность помощника полномочного представителя Президента РФ в ДФО назначен Владимир ПЫСИН. Ранее Владимир Леонидович Пысин являлся начальником контрольного департамента аппарата полпреда, а до июля 2009 года занимал должность первого заместителя министра имущественных отношений Хабаровского края.

Распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ДФО В.Ишаева главным федеральным инспектором в Хабаровском крае назначен Владимир ПРИГОРНЕВ. Ранее Владимир Борисович Пригорнев занимал должность заместителя начальника департамента экономической и социальной политики аппарата полпреда.