Совгаванская ОЭС уже в правительстве

Минэкономразвития России внесло в правительство страны проекты постановлений о создании особых портовых зон в Ульяновске и Советской Гавани (Хабаровский край). Об этом в беседе с журналистами сказала глава министерства Эльвира Набиуллина, сообщают федеральные информационные агентства.

По словам Набиуллиной, в Советской Гавани идет работа по созданию первой в России морской портовой ОЭЗ. Здесь, в бухтах Ванино, Мучке, заливе Советская Гавань создается Ванино – Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел, предполагающий увеличение объема переработки грузов с нынешних 10 млн до 80 млн тонн в 2020 году.

Законодательство об ОЭЗ предусматривает для инвесторов налоговые и таможенные льготы. Это делает их участие в создании портовой зоны экономически привлекательным.