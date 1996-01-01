Ассоциация вырабатывает План

В канун нового года в Москве состоялось заседание Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье".

Основная тема – разработка Плана мероприятий по реализации "Стратегии социально-экономического Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 года". Для обсуждения вопроса губернаторы, руководители законодательных органов регионов пригласили представителей министерств, депутатов Госдумы. Субъекты федерации подготовили свои предложения к проекту Плана. Важно, чтобы они были учтены в правительственном документе, который призван выстроить четкий алгоритм действий по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

На заседании созданы координационные советы по промышленности и наукоемким технологиям, по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры. Намечен план работы ассоциации на 2010 год.