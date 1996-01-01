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Приморье получило губернатора на новый срок до 2015 года
Депутаты Законодательного Собрания Приморья 11 января на своем внеочередном, 50-ом заседании согласились с предложением Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и утвердили Сергея ДАРЬКИНА на должность губернатора Приморского края на третий срок.
5 января 2010 г. Дмитрий Медведев официально внёс на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края кандидатуру Сергея Дарькина. И депутаты были вынуждены экстренно прервать новогодние каникулы, чтобы собраться на внеочередную сессию. Из 40 депутатов на сессию прибыли 32. Из них только представитель КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ проголосовал против. Даже его однопартиец Эдуард АЛЕКСЕЕВ, вопреки решению бюро крайкома КПРФ, поддержал кандидатуру Дарькина. Накануне голосования в рабочей встрече депутатов ЗС принял участие полпред Президента РФ по ДФО Виктор ИШАЕВ. Он сообщил, что еще 8 декабря обсуждал с Дмитрием Медведевым кандидатуру на должность губернатора края и они остановились на Сергее Дарькине.
- Руководство страны отводит огромную роль нашему региону, - сообщил полпред. - Важно качественно подготовиться и провести форум АТЭС-2012, и какие-то эксперименты в этой ситуации не уместны. Единой командой, не взирая на разногласия, мы должны сделать, чтобы жителям Приморья жилось лучше.
Перед депутатами выступил и Сергей Дарькин:
- Я глубоко благодарен Президенту за то, что он доверил мне должность губернатора. Стоя здесь, на трибуне, я вспоминаю, как 5 лет назад также общался с депутатами. Главная задача, которую я ставил перед собой - качественно улучшить жизнь приморцев. И мы достигли в этом значительных успехов.С 2001 г. Зарплата выросла более, чем в 5 раз. Уровень бедности снизился более чем в 2,5 раза. Приморская экономика росла даже в прошедший кризисный год. В 2001 году краевой бюджет составлял 14 млрд руб., а теперь - 98 млрд руб. Перед нами стоят масштабные задачи. Подготовительный этап мы уже прошли и теперь должны сохранить набранный темп, чтобы совершить новый рывок.
Торжественную церемонию вступления в должность намечено провести 4 февраля. К этому дню все вице-губернаторы в соответствии с законодательством должны подать в отставку. Впрочем, больших изменений в администрации края эксперты не ожидают.
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