Путин лично опробовал УАЗ Берлускони

29 декабря председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН лично опробовал один из первых внедорожников, сошедших с конвейера автозавода «Соллерс» во Владивостоке. Причем прокатился премьер не на южнокорейском SsangYong , а на отечественном УАЗ Patriot Limited, двигатель которого является совместной российско-итальянской продукцией.

Генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ напомнил, что первый такой автомобиль хотел купить премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, и эта машина была изготовлена именно для него. «Вы обещали ему продать со скидкой», - напомнил Путин. «Да, мы сделаем ему скидку в 10%», - подтвердил Швецов.

Главе правительства продемонстрировали всю линейку грузовых и пассажирских автомобилей, которые будут собираться на новом заводе. Путин сел за руль УАЗа и проехался по цеху, после чего побеседовал с работниками автозавода.

По словам гендиректора Вадима Швецова, компания не намерена ограничиваться лишь сборочным производством, в планах - создание сварочного производства. «В качестве площадки для этого мы уже подобрали «Дальзавод» и военный комплекс, который недалеко расположен», - сказал он.

Вадим Швецов также считает, что к этой работе можно привлечь малый бизнес.

«Мы можем реально малый бизнес подтягивать, комбинировать, здесь есть народ, который желает работать», - сказал он.

Премьеру также показали грузовики, которые будут производиться во Владивостоке, - как самосвалы, так и бетономешалки, тягачи.

«У Isuzu есть грузовая машина 6 х 6, ее раньше заказывала армия (японская), сейчас отказались, и они говорят - заберите машину, производите под своим брендом, под нашим брендом, как угодно. Сейчас, может быть, Владивосток будет местом разработки новой машины 6 х 6», - рассказал Вадим Швецов.

В беседе с работниками завода премьер напомнил, что автомобильная промышленность стала одной из тех отраслей мировой экономики, по которым наиболее сильно ударил глобальный финансово-экономический кризис.

«Для Дальнего Востока эта тема особенно чувствительная: это было связано с повышением пошлин на иномарки, с положением многих компаний региона, которые занимались завозом импортных автомобилей. Альтернатива в этой ситуации у нас была только одна - развивать собственное производство. Ваш завод - это первая ласточка, но, надеюсь, не последняя», - сказал премьер, обращаясь к рабочим предприятия.

Путин подчеркнул, что открытие такого производства - «Это другая жизнь, это другая квалификация, это стабильность работы и зарплаты. Это, кроме всего прочего, возможность собственного развития, а не работа на дядю. Ваше предприятие позволит региону развивать собственную налоговую базу, а значит, будут деньги и возможности для развития социальных объектов, дорожной сети, многого другого».