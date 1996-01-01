Владимир Путин дал старт отгрузке первого танкера с нефтью в порту Козьмино

Премьер Владимир Путин, прибывший в Приморье 28 декабря, принял участие в церемонии запуска трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" и дал старт началу отгрузки первого танкера с нефтью. Сопровождали премьер-министра губернатор Приморского края Сергей Дарькин, первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Виктор Ишаев.

После запуска системы В.В.Путин расписался в книге почетных гостей: "Поздравляю с началом работы, с Новым годом. Удачи". Обращаясь к участникам, Председатель Правительства РФ Владимир Путин сказал о том, что строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" - это один из крупнейших проектов в современной России. По своей протяженности вся система "Восточная Сибирь - Тихий Океан" больше, чем Байкало-Амурская Магистраль (БАМ). За пять лет в систему "Восточная Сибирь - Тихий Океан" вложено 360 миллиардов рублей, еще на "Спецморнефтепорт Козьмино" - 60 миллиардов рублей.

Открытие трубопроводной системы в спецморнефтепорте Козьмино, который является конечным пунктом нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан", - предоставляет новые возможности. По словам Председателя Правительства РФ, это толчок в развитии Дальнего Востока и Восточной Сибири. Это стратегический проект, потому что он позволяет выйти на совершенно новые, растущие, перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Современная трубопроводная система обеспечит не только поставки сырой нефти, но и современные технологии, новые рабочие места - порядка 3 тысяч. Владимир Путин отметил, что во время работы были загружены дополнительно металлургические предприятия. А они, в свою очередь, давали заказы шахтерам.

"Вам удалось все это сделать, завершить работу в условиях мирового финансового и экономического кризиса без сбоев. Люди работали в очень тяжелых условиях: в непроходимой тайге без всякой инфраструктуры, без электроснабжения. И теперь это все создано. Создано талантом, трудом инженеров, рабочих. Действительно, большое событие", - сказал Владимир Путин и подчеркнул, что это отличный подарок России к Новому году.

Первая очередь строительства Тайшет - Сковородино была начата в апреле 2006 года. Маршрут магистрали "Восточная Сибирь - Тихий океан" пролегает через Иркутскую область, Республику Саха (Якутия), Амурскую область. Конечный пункт - специализированный морской нефтеналивной порт "Козьмино", находится в Приморском крае.

Отметим, мощность порта на первом этапе реализации проекта "ВСТО" составляет 15 млн. тонн нефти в год, на втором этапе - 30 млн. тонн нефти. Из бухты Козьмина нефть, транспортируемая по системе "Восточная Сибирь - Тихий океан", будет экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Запуск трубопровода - значимое событие для нашего края. В стратегии развития Приморья до 2025 года предусмотрено создание кластера по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья. Через порт Козьмино российская нефть будет поставляться потребителям из стран АТР, а в перспективе будет производиться и экспортироваться продукция нефтехимического комбината.

В Приморье уже началось строительство нефтеперерабатывающего завода. Приморский НПЗ будет представлять собой ультрасовременный производственный комплекс, который разместится на площади 720 гектаров. Мощность предприятия - 20 миллионов тонн нефти в год.

А на базе завода "Звезда" в ЗАТО Большой Камень состоялась церемония закладки плавучей полупогружной буровой установки с участием Владимира Путина и и.о. президента ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Романа Троценко. Выступая на церемонии, премьер отметил, что закладка буровой установки это не просто новый заказ, а первый шаг к созданию нового предприятия. "Работа рассчитана на многие десятилетия", - подчеркнул Владимир Путин и сообщил, что с участием иностранных партнеров в городе на базе завода будет создано новое производство гражданских судов: танкеров, судов по перевозке сжиженного газа и других. Общий объем инвестиций составит 400 миллионов долларов. Не забыли и про судовое снабжение.

Досье Верфь по строительству крупнотоннажных танкеров, газовозов и судов рыбного флота была заложена в ноябре на территории завода "Звезда" в Большом Камне. Соглашение о строительстве верфи дальневосточный субхолдинг ОСК подписал с корейской корпорацией DSME. Полупогружная плавучая буровая установка предназначена для работы в северных морях и на Дальнем Востоке при глубине моря от 50 до 2 тысяч метров. Глубина бурения, без учета глубины моря, может доходить до 7 тысяч метров. Персонал платформы - 160 человек, ее высота - 48 метров. На платформе будет установлена усиленная ледовая защита колонн и понтонов. Проект реализуется на базе завода "Звезда" по заказу НК "Роснефть". Дальневосточным центром судостроения и судоремонта, филиала объединенной судостроительной корпорации, который был создан в начале 2009 года. Планируемый срок завершения строительства платформы - 2014 год

Еще одна судостроительная верфь появится на территории ЗАТО Фокино (бухта Чажма). Место расположения верфи на заводе "Звезда" выбрано не случайно. Производственные мощности завода позволяют уже сегодня приступить к строительству сложных инженерных морских сооружений. Презентацию для премьера - проектов суперверфей - представили сингапурский концерн Yantai Raffles и южно-корейская корпорация Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

На верфи 30 судоремонтного завода (ЗАТО Фокино) будет производиться буровое и технологическое оборудование, основания для нефтяных платформ. Соглашение о строительстве этой суперверфи подписано между Дальневосточным центром судостроения и судоремонта и сингапурским концерном Yantai Raffles. На верфи завода "Звезда" (ЗАТО Большой Камень) будут строить крупнотоннажные танкеры, газовозы, необходимые при работе на проектах по освоению шельфовых зон России, и суда для рыбного флота. Напомним, соглашение о строительстве суперверфи дальневосточный субхолдинг ОСК подписал с южно-корейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

На презентации также были представлены макеты судов, танкеров и газовозов - устойчивых и экологически безопасных, при строительстве которых будут применяться самые современные технологии. Появятся танкеры мембранного типа, которые отличаются тем, что исключают попадание продукта перевозки в воду при непредвиденных ситуациях.

Губернатор края Сергей Дарькин обратился к президенту корейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) с предложением построить первый танкер уже к сентябрю 2012 году, когда в Приморье начнет работу саммит АТЭС.

В рамках совещания по развитию судостроительной промышленности ДВ во Владивостоке был подписан ряд важных документов. Контракт на строительство первой плавучей полупогружной буровой установки был подписан между ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Объединенная судостроительная корпорация". Строительство судов снабжения для работ с плавучей полупогружной буровой установкой будет вестись в рамках контракта между ООО "Газфлот" и ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта". ООО "Каспий Газ" и ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" заключили соглашение на строительство танкеров-газовозов.

Два танкера-химовоза будут построены в результате договора ОАО "ВЭБ-Лизинг" и ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта". Еще одно соглашение о сотрудничестве по строительству морской техники заключили между собой СП "Вьетсовпетро" и ОАО "Объединенная судостроительная корпорация". Построить многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт - обязательство договора между Федеральным агентством морского и речного флота и ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта".