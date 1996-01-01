Ассоциация вырабатывает План

Межрегиональному журналу для деловых людей "Дальневосточный капитал" присвоен статус информационного партнера Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье".

24 декабря в Москве состоялось заседание Совета Ассоциации. Основная темы - разработка Плана мероприятий по реализации "Стратегии социально-экономического Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области до 2025 года". Для обсуждения вопроса губернаторы, руководители законодательных органов регионов пригласили представителей министерств, депутатов Госдумы. Субъекты ДФО подготовили свои предложения к проекту Стратегии, которая призвана выстроить четкий алгоритм действий по развитию Дальнего Востока и Забайкалья.

На заседании созданы координационные советы по промышленности и наукоемким технологиям, по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры. Намечен план работы ассоциации на 2010 год. Журнал "Дальневосточный капитал" станет основной информационной площадкой Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Дальний Восток и Забайкалье".