Бюджет - 2010 сохранил социальные статьи

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края (ЗС ПК) утвердили бюджет на 2010 г., вопреки кризису сумев сохранить в нем все социальные статьи. Особое внимание на последней в уходящем году сессии законодатели уделили обеспечению жильем детей-сирот.

В первоначальном варианте в проекте бюджета-2010, который представили депутатам в октябре, были исключены статьи, обеспечение которых не обязательно для краевого бюджета. В список попали социальные программы: горячее питание для школьников, доплаты за классное руководство, здравоохранение. Депутаты выступили "против". Для поиска решения создали согласительную комиссию с личным участием губернатора Сергея ДАРЬКИНА и главного финансиста края, первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО. В результате удалось найти еще почти 2 млрд руб. и сохранить финансирование социальных статей в полном объеме.

- Благодаря конструктивной работе законодательной и исполнительной властей изысканы средства на ряд статей, которые, согласно бюджетному законодательству, не попадают под финансирование из краевого бюджета. Речь идет в том числе о горячем питании для школьников младших классов, доплатах за классное руководство. Депутаты Законодательного собрания настояли на сохранении в бюджете-2010 данных статей, - пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

В целом бюджет 2010 г. остается социально ориентированным. Так, 15,5% его расходной части предназначено на социальную поддержку приморцев. Всего на социальную политику в Приморском крае на будущий год заложено более 11 млрд руб. Из них на исполнение публичных нормативных обязательств в 2010 г. составит 8,3 млрд руб., что на 2,3 млрд даже больше, чем в уходящем году. Их доля в общем объеме расходов 2010 г. составляет 11,73%. Основные параметры бюджета-2010 составили по доходам - 62,234 млрд руб., расходам - 72,398 млрд руб., дефицит - 10,163 млрд руб.

- Если говорить о практике формирования бюджета, то в его основе лежат заработная плата, медицина, образование, социальный блок. Это костяк, - подчеркивает председатель Законодательного собрания Виктор ГОРЧАКОВ. - Конечно, можно опираться на формальный посыл, когда те или иные статьи не предусмотрены в Бюджетном кодексе. Но людям это безразлично, они не должны знать Бюджетный кодекс. Главное, они не должны ощущать на себе ухудшения качества жизни.

В течение прошедшего года депутаты неоднократно возвращались к проблеме обеспечения жильем детей-сирот и сумели добиться, что программа впервые за последние годы начала работать. В четвертом квартале дело сдвинулось с мертвой точки. На последнем в этом году заседании законодатели в очередной раз заслушали доклад о ходе ее выполнения.

Вице-губернатор Любовь ДРОЗДОВА доложила, что приобретено 67 квартир. Осталось завершить формальности. Она заверила, что дети еще до Нового года смогут въехать в первые в их жизни собственные квартиры.

- В течение четвертого квартала проделана большая работа. Наконец-то был определен конкретный департамент, отвечающий за это направление, и дело сдвинулось, - отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Владимир МАСЛОВСКИЙ.

Впрочем, еще предстоит большая работа. Ведь в очереди по краю стоят 598 детей-сирот. В целом на программу необходимо примерно 5-6 млрд руб. Причем одних денег недостаточно. Есть и другие трудности. Например, по закону сиротам положено жилье площадью от 16 до 33 кв. м, однако найти такие квартиры весьма трудно. Его просто не строят. Поэтому губернатор был вынужден издать специальное распоряжение о строительстве так называемого социального жилья. Депутаты пообещали внимательно следить за соблюдением прав детей-сирот и в наступающем 2010 г.