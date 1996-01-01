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Виктор Горчаков подвел итоги уходящего года
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ специально для "ЗР" подвел итоги уходящего года.
О бюджете
Принятый бюджет на 2010 г. - это хороший результат деятельности Законодательного Собрания. Да, дефицит предполагается значительный, но мы надеемся, что часть его будет покрыта за счет налоговых поступлений. Главное, что удалось сохранить социальные параметры бюджета.
О законотворчестве и контроле
Если говорить о законотворческой деятельности парламента, то сработали мы достаточно эффективно в плане принятия законов. Но, как оказалось, одни из них на практике исполняются, а другие нет. Законодательное Собрание намеревается выступить с инициативой о создании комиссии. Этот орган проверит, насколько эффективно работают наши законы. Практика создания таких комиссий уже есть в других субъектах федерации. Она дает свои результаты. Позволяет понимать формируемое нами юридическое пространство.
О планах в будущем году
Есть целый ряд направлений, которые определяют нашу деятельность на будущий год. Это поддержка сельского хозяйства, мы ведем эту работу на протяжении целого ряда лет и будем продолжать это делать. Серьезный вопрос - дальнейшая реализации 185-го федерального закона по реформированию ЖКХ. Предстоит дальнейшая монетизация льгот по жилищно-коммунальному сектору.
Еще одно направление связано со строительством жилья. Мы считаем, что усилия в этом направлении должны быть продолжены. Сейчас в крае реализуется большой федеральный проект по строительству жилья для военнослужащих. Законодатели намерены сделать акцент на жилье для молодежи. Это очень эффективная программа, которая должна будет решить целый ряд других проблем. Представители муниципальных образований края уже активно ею интересуются.
Кроме того, город Владивосток выступил с инициативой по реализации краевой целевой программы по строительству детских садов. Это может стать очень важным демографическим фактором и вовлечет в активную производственную сферу молодых мам.
Перед Приморским краем стоит задача структурирования и развития высшего образования. С каждым годом число выпускников школ сокращается. Возникают вопросы: кто будет учиться в вузах, по каким направлениям поддерживать подготовку специалистов, кто реально у нас востребован на рынке труда?
О юбилее
В январе 2010 года исполняется 15 лет Законодательному Собранию Приморского края. Мне довелось быть в органах законодательной власти в годы советского государства, помню разгон краевых советов в Приморье в октябре 1993 г. Поэтому есть возможность сравнивать. Конечно, речь идет о разных политических государствах, разных экономиках. Но хочу отметить, что степень самостоятельности, степень серьезности органов законодательной власти на уровне субъектов значительно возросла. Сравнивая депутатов разных созывов за последние 15 лет, понимаешь, что возросла степень ответственности и каждого депутата в отдельности. Об этом говорят те идеи, предложения, с которыми они выступают.
Если говорить об усилении партийного строительства, то, с одной стороны, этот аспект упрощает принятие тех или иных решений. С другой стороны, необходимо, чтобы у этих людей (членов партии) было высокое чувство ответственности перед избирателями, потому что интересы партийные и интересы избирателей, населения не всегда совпадают. А должен быть здоровый баланс интересов одних и других.
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