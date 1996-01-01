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Благотворительный Губернаторский бал "заработал" 2 млн 800 тыс. рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

19 декабря в Доме Переговоров в третий раз в истории Владивостока состоялся Благотворительный Губернаторский бал, собравший весь высший свет приморской столицы.

Первое отделение бала было посвящено историческим традициям нашего города: после торжественного полонеза, который возглавляли знаменитый московский дизайнер-модельер, ведущий передачи "Модный приговор" Александр ВАСИЛЬЕВ и актриса и "первая леди" Приморья Лариса БЕЛОБРОВА, гости закружились в вихре вальса. Кроме того, перед приглашенными выступили танцевальный коллектив "Танго Перекресток" и студия исторического танца "Пажеский Корпус".

Затем начался благотворительный аукцион - то, ради чего собрались все присутствующие. Как известно, на вырученные средства закупается оборудование для больниц и роддомов. То, что уже было закуплено и какие успехи принесло все присутствующие смогли увидеть из небольшой видеопрезентации, показанной непосредственно перед началом бала. На аукционе продавались детские картины, статуэтки ручной работы, уникальные авторские игрушки и аксессуары, книги Александра Васильева с автографом. Но, пожалуй, самым уникальным лотом стала "роза из рук Александра Васильева, которую можно подарить своей даме", которая была приобретена за 30 000 рублей. Розу купил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Всего, вместе с суммой, вырученной от продажи билетов на бал, благотворительному фонду удалось собрать 2 млн 800 тыс. руб. Новый год принесет не только радости, но и новые проблемы. И все эти средства, собираемые уже третий год подряд ради будущего нашего края, несомненно, помогут их решить и позволят надеяться на счастливое, безопасное будущее медицинских учреждений и их пациентов.

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