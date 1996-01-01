Путинские миллиарды дошли

В начале месяца в администрацию Владивостока поступило 2,4 млрд руб. По информации "ЗР", это обещанные деньги, которые выделены премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ на строительство объектов инфраструктуры (магазины, детские сады, школа) в строящемся жилом микрорайоне "Снеговая падь".

Напомним, что при посещении Владимиром Путиным данного объекта премьер "пожурил" администрацию, что о людах не подумали, и дал обещание найти деньги. Обещание выполнено в рекордно короткие сроки, вот только, как оказалось, существует проблема их освоить. Что делать с деньгами, администрация Владивостока не совсем понимает, так как бывшее муниципальное предприятие, имеющее опыт и персонал в лице "Владстройзаказчика", уже ликвидировано. На создание нового предприятия уйдет определенное время, а вот его у администрации очень мало. Стройка идет ударными темпами.

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