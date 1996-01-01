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Депутаты считают деньги в карманах друг друга

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Скандальчиком закончилось последнее в этом году внеочередное заседание Думы г.Владивостока. Коллеги хотели было разойтись мирно, но последним вопросом в списке вопросов значилось письмо-обращение одного из депутатов о зарплате председателя думы Валерия РОЗОВА и его помощника.

Как известно, на постоянной основе, за деньги в Думе города работают только "единороссы" Валентин РОЗОВ и Юрий ПОПОВ. Дальновидный председатель чувствовал подвох с продолжением еще в момент обсуждения первого чтения бюджета Владивостока на 2010 г.: "Я урезал свои расходы и запросил у администрации на 2010 год лишь 1 млн 300 тыс. рублей, а в проекте бюджета увидел цифру на 380 тыс. больше".

На содержание аппарата думы города администрация города заложила 67,2 млн руб., из них 2,5 млн руб. - на зарплату депутатам, работающим на постоянной основе. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. Но проблема с точки зрения депутатской оппозиции не в этом: просто кто-то получает деньги, а кто-то ходит на работу, так сказать, за идею, т.е. основной бизнес у людей не в политике. Но год выдался трудным, и очень хочется вспомнить то счастливое время, когда все депутаты получали по 60 тыс. рублей. Депутаты, недовольные размером денежного вознаграждения председателя, хотят тоже получать хоть что-нибудь.

Рубрика "Ходят слухи, что…"

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