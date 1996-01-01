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Единороссы и жириновцы поругались

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Они публично обменялись гневными обвинениями. Поводом стала трагедия в Перми, где во время пожара погибло 148 человек, хотя истинная причина межпартийного скандала, по слухам, совсем в другом.

Формально все началось с того, что одна из центральных газет опубликовала статью, в которой рассказала о том, как жириновцы весело отметили 20-летний юбилей партии, который выпал на дни траура по погибшим на пожаре в Перми. Единороссы поручили комиссии по этике Государственной думы "отреагировать на это и потребовать, чтобы господин ЖИРИНОВСКИЙ принес публичные извинения гражданам за столь оскорбительное поведение".

Конечно, жириновцам стоило перенести свои именины. Но, по слухам, единороссы не обратили бы внимания на банкет, если бы Владимир Жириновский, комментируя трагедию в Перми, допустил высказывание, которое ему не спустили. Лидер ЛДПР потребовал наказать чиновников. В принципе, дело привычное.Но Жириновский договорился до того, что потребовал уволить столь видного единоросса, как глава МЧС Сергея ШОЙГУ, в ведении которого и находятся сегодня пожарные службы.

Владимиру Вольфовичу вызывать огонь на себя не впервой. Но и нам намек: критикуйте, но не зарывайтесь.

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