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ВЭБ будет финансировать реконструкцию Хабаровского НПЗ
Внешэкономбанк планирует профинансировать проект реконструкции Хабаровского НПЗ, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании наблюдательного совета ВЭБа.
По его словам, на заседании набсовета будет рассмотрен вопрос о финансировании нового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке - реконструкция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. "Планируется полностью модернизировать этот важнейший для региона объект, это важнейшее для Дальнего Востока предприятие, внедрить там самые современные и экологически чистые технологии, обеспечить выпуск моторного топлива по самым высоким стандартам - евро-4 и выше", - заявил премьер-министр.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитных ресурсов ВЭБа и собственных средств акционеров. Кредит ВЭБа будет полностью рефинансирован государственным страховым агентством Испании "CESCE".
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