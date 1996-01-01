ВЭБ будет финансировать реконструкцию Хабаровского НПЗ

Внешэкономбанк планирует профинансировать проект реконструкции Хабаровского НПЗ, заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании наблюдательного совета ВЭБа.

По его словам, на заседании набсовета будет рассмотрен вопрос о финансировании нового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке - реконструкция Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. "Планируется полностью модернизировать этот важнейший для региона объект, это важнейшее для Дальнего Востока предприятие, внедрить там самые современные и экологически чистые технологии, обеспечить выпуск моторного топлива по самым высоким стандартам - евро-4 и выше", - заявил премьер-министр.

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет кредитных ресурсов ВЭБа и собственных средств акционеров. Кредит ВЭБа будет полностью рефинансирован государственным страховым агентством Испании "CESCE".