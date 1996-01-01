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Мэрия Хабаровска приняла очередную программу поддержки предпринимателей
Мэрия Хабаровска приняла очередную программу поддержки малого и среднего предпринимательства на 2010-2012 годы. В администрации рассчитывают, что предпринимательство выйдет на качественно новый уровень, а отношения власти и бизнеса станут более прозрачными.
Как рассказал начальник управления экономического развития мэрии Александр АНИСИМОВ, к концу 2009 года оборот субъектов малого и среднего бизнеса достигнет 135 млрд руб. (38% от общего оборота предприятий города), а число занятых - почти 107 тыс. чел., или 31% от общего числа работающих горожан.
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2010-12 годы ставит своими задачами увеличение доли малого и среднего бизнеса в обороте предпринимательства до 41,9%, налоговых поступлений - до 41,4%, а численности занятых в ней - до 115 тыс. чел. "На это в течение двух лет будут направлены в общей сложности 633 млн руб. (почти в четыре раза больше, чем в предыдущие два года), из них город выделит 73 млн руб. Мы надеемся, что предпринимательство выйдет на качественно новый уровень, а отношения власти и бизнеса станут более прозрачными", - прокомментировал Анисимов.
Эту мысль поддержал и президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь ВОСТРИКОВ, заявивший, что часть программы, посвященная развитию объединений, отраслевых ассоциаций и союзов предпринимателей, "требует более пристального внимания".
"Необходимо продемонстрировать бизнес-сообществу, что есть организованный диалог бизнеса и власти, и к мнению объединений прислушиваются. Этому мог бы помочь, к примеру, механизм обязательной консультации подразделений мэрии перед принятием решения с соответствующим объединением предпринимателей", - высказался Игорь Востриков. Свои пожелания озвучил председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей (ДВОПП) Евгений ШУЛЕПОВ.
Он считает, что данная программа совершенно не включает в себя задач по снижению доли теневой экономики. А между тем, по данным ДВОПП, из-за серых и черных схем работы предпринимателей городская казна, по самым скромным подсчетам, недополучит в 2009 году минимум 1 млрд руб. налоговых поступлений. Он предложил разработать отдельную программу по снижению доли теневого предпринимательства.
"Многократно перечитывая проект, я так и не увидел в нем места и ролевой функции нашей организации, равно как и остальных 24, действующих на территории города", - подытожил Евгений Шулепов.
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