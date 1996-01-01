ТОСы Комсомольска-на-Амуре получат финансовую подпитку

Администрация Комсомольска-на-Амуре обещала, что ТОСы могут рассчитывать на бюджетную поддержку, если они оказывают содействие органам местного самоуправления в сохранении объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципалитета, участвуют в организации местных праздников, зрелищных мероприятий, развивают местные традиции и обряды. Казна ТОСов может пополняться бюджетными средствами для обеспечения общественного контроля над качеством уборки территорий, сбором и вывозом бытовых и промышленных отходов, привлечения жителей к благоустройству и другим общественно значимым мероприятиям.