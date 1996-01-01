Валерий Левит получил благодарность полпреда президента

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ вручил благодарственное письмо генеральному директору ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Валерию ЛЕВИТУ.

Полпред президента отметил многолетний добросовестный труд и большой личный вклад Валерия Левита в социально-экономическое развитие Хабаровского края и всего Дальнего Востока России. Устойчивое, надёжное и бесперебойное обеспечение дальневосточников тепловой и электрической энергией – эту задачу успешно решает на протяжении многих лет возглавляемая им энергокомпания.

В последние годы коллективом ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" реализованы несколько крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение надёжности энергоснабжения потребителей в Хабаровском и Приморском краях. При поддержке краевого правительства введен в эксплуатацию четвертый энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3, переведены на газовое топливо Николаевская ТЭЦ, Хабаровская ТЭЦ-2.

В последнее время коллектив и менеджмент ОАО "ДГК" проводит большую системную работу, направленную на повышение устойчивости, безаварийности и экономической эффективности энергосистемы Приморского края. В рамках соглашения с администрацией Приморского края реализованы 4 крупных инвестиционных проекта ОАО "ДГК" на юге Приморья.