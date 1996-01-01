Заглядывая в завтрашний день

Год, от которого ждали всяческих подвохов и катаклизмов, подходит к концу. Конечно, у каждого человека, каждой компании своя история преодоления кризиса, однако потери были практически у всех. Приобретения? Возможно. Для региональной экономики в целом главной опорой стали реализация крупных федеральных инвестиционных проектов и благоприятная конъюнктура рынка для ряда полезных ископаемых.

Члены Совета при полномочном представителе Президента РФ в ДВФО на ноябрьском заседании попытались, опираясь на нынешние тенденции развития региона, заглянуть в 2010 год. В чем слабые места региональной экономики, как будут формироваться бюджеты территорий, где ожидать подвоха, который может привести к социальному напряжению? Тревожные нотки в прогнозах есть. Хотя, по большому счету, регион рассчитывает на то, что положительная динамика этого года сохранится.

На вес золота

В кризисный год Дальневосточный федеральный округ впервые обгонял Россию по такому показателю, как индекс промышленного производства – 103,1% по итогам девяти месяцев (86,3% в РФ). И по прогнозу, озвученному заместителем полномочного представителя Президента Александром ЛЕВИНТАЛЕМ, до конца года он не опустится ниже 100%. Пусть не развитие, но относительная стабильность – хотя бы в макроэкономическом разрезе.

Удержал региональную экономику традиционно добывающий сектор. При том, что на мировых рынках спрос на сырье в этом году существенно упал, благодаря диверсификации отрасль осталась на плаву. Это "в среднем", наверное, мало греет компании, товаром которых являются олово, медь, свинец, цинк, алмазы, уголь, платина, бор... Бюджеты ресурсных территорий вытянули золото, серебро, нефть, природный газ. В течение года значительный прирост добычи природного газа, газового конденсата и нефти демонстрировали сахалинские компании. Существенно увеличилась добыча золота и серебра в Чукотском АО, Амурской, Магаданской областях. Золото бьет все ценовые рекорды, становясь в нестабильное время наиболее востребованным товаром.

На этом тренде в 2010 году планирует существенно – до 6,7% прирастить объем внутреннего регионального продукта Магаданская область. Чуть меньше – 6,3% прироста ВРП намерена обеспечить Сахалинская область. Обе территории и по итогам нынешнего года стали лидерами роста этого показателя. Хотя обогнала всех все-таки Чукотка. Здесь "выстрелили" золотодобывающие проекты, к которым округ шел несколько лет. Прирост в отрасли уже по итогам 9 месяцев составлял 76,6%.

Очевидно, что сектор обрабатывающих производств в регионе чувствовал себя куда хуже. Правда, не так критично, как в целом по России. По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства в нем снизился на 3%, в то время как российское падение – порядка 19%. Потянул региональную экономику вниз, как водится, оборонный комплекс. По данным, озвученным на совете при полпреде президента, даже при том, что госзаказ предприятиям ОПК Хабаровского края в этом году увеличился на 30%, а Приморского края – на 66%, загрузка их производственных мощностей остается очень низкой – в среднем на уровне 20-40%. Именно оборонка по-прежнему создает очаги социальной напряженности, вносит самый весомый вклад в горячую тему – безработица.

В перспективе изменить ситуацию по силам лишь самому государству. Такое желание в последнее время обнаруживается. К примеру, в этом кризисном году оно увеличило объемы финансирования ОАО "Амурский судостроительный завод" в 3,4 раза. Деньги пошли на достройку "Нерпы", она наконец-то включена в гособоронзаказ – все предыдущие годы корабль строился за счет кредитов предприятия. В регионе началось реальное движение по формированию новой судостроительной отрасли. В Приморье состоялась закладка двух новых суперверфей, которые будут построены с участием иностранного капитала. Вот только этот проект вряд ли вовлечет в работу стремительно стареющие без заказов дальневосточные заводы.

Это сладкое слово "инвестиции"

Получается, что федеральный центр очень своевременно затеял модернизацию Дальнего Востока. Именно крупные инвестиционные проекты – строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь -Тихий океан (ВСТО), газопроводов, и реализация в Приморье масштабного проекта подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС позволили региональной экономике показать значительной рост инвестиций. По данным, приведенным на совете Александром Левинталем, за 2009 год в экономику ДВФО привлечено более 617 млрд рублей инвестиций, что почти на 10% больше, чем в прошлом году.

Но такого темпа роста инвестиций на будущий год территории уже не планируют. У лидера Республики Саха (Якутия), на которую в этом году пришлось 37% всех дальневосточных инвестиций, ожидается резкое снижение объема финансирования новых проектов. Заканчивается строительство ВСТО, а другие мега -проекты пока только на подходе.

По-прежнему на коне будет Приморье. Здесь ожидают 14% прироста инвестиций. Владивосток к саммиту-АТЭС будет готовиться ударными темпами – другого пути нет. Главное, чтобы не в ущерб остальным программам развития Дальнего Востока. Собственно такой перекос уже наблюдался в этом году, когда подпрограмма "Развитие Владивостока" была увеличена на 25%, а ФЦП "Развитие ДВ и Забайкалья" вкупе с Курильской программой уменьшены на 34 и 17% соответственно. Прогноз финансирования из федерального бюджета на 2010 года закрепляет эту тенденцию перераспределения.

В то же время ряду территорий округа жаловаться на сокращение объема федерального финансирования объектов, входящих в программу развития, как бы и не с руки, поскольку свои обязательства по софинансированию выполняют весьма посредственно. К примеру, Камчатский край по итогам 9 месяцев – только на 46%, Приморье – 39%. Получается, что даже то, что можно получить, не берем.

Бюджет по одежке

Главное, как на будущий год будут формироваться региональные бюджеты. Из чего сложится их доходная часть и что планируют отрезать регионы в своих расходах. При том, что, по мнению членов совета при полпреде, округу удалось пройти кризисный год более-менее спокойно, расслабляться не приходится. Ведь все, что можно было безболезненно сократить и ужать, уже сократили и ужали в этом году. И главный акцент, по мнению полпреда президента в ДВФО Виктора ИШАЕВА, в новых бюджетах должен быть сделан на том, как заработать, пополнить их доходную часть.

– Мы увидели, что дефицит бюджета в разных территориях составляет от 1 до 9 млрд рублей, идет снижение расходной и доходной частей – прокомментировал ситуацию полпред. – Бюджеты не самодостаточны, собственные доходы в них составляют от 35 до 70%, а это означает острое усиление зависимости от тех ресурсов, которые будут приходить из федерального центра. Нам важно не только сокращать расходы бюджета, но и отдавать деньги в рост – помогать развиваться предприятиям, малому бизнесу, только так можно увеличить свои доходы.

Стратегия на выходе

По мнению Виктора Ишаева, в ближайшие два-три года экономическая ситуация в ДВФО будет не хуже, чем в целом в России. Но что нас ждет за пределами 2012 года? Закончится строительство объектов АТЭС, ВСТО, газопровода, на чем тогда будет держаться экономический бум в регионе? Это вопросы, на которые мы уже сегодня должны быть готовы ответить.

Именно поэтому в округе идет интенсивная работа по согласованию Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. По заданию первого заместителя председателя Правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА документ вынесен на суд общественности, ему прописали процедуру так называемых общественных слушаний. Многостраничный труд вывешен на официальных интернет-сайтах администраций территорий, любой желающий может с ним познакомиться и отправить свои предложения по его усовершенствованию.

Хотя, по словам полпреда президента, это скорее формальность, поскольку проект Стратегии уже на много рядов проработан специалистами региональных администраций, учеными, экспертным сообществом. Буквально накануне губернаторы и руководители законодательных органов на своем совете Ассоциации экономического взаимодействия "Дальний Восток и Забайкалье" еще раз уточняли общие позиции. "Дальше тянуть не имеет смысла, Стратегию нужно принимать, чтобы побыстрее начать готовить программу развития на перспективу",- подчеркнул Виктор Иванович.

Окончательный вариант Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года уже в середине декабря должен быть внесен на рассмотрение Правительства РФ. И не исключено, что будет принят в скором времени. Хотелось бы, ведь этот документ уже многие месяцы ходит по чиновничьим кабинетам.